तेल के बाद अब डेटा पर जंग? खाड़ी में इंटरनेट केबल बने नए टारगेट; ईरान ने दी चेतावनी

बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। पहले ही डेटा सेंटर्स पर हमलों की खबरें आ चुकी हैं। अब साइबर वॉर और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर की आशंका और बढ़ गई है। अंडरसी केबल्स संकरे समुद्री रास्तों से गुजरती हैं, इसलिए इन्हें क्षति पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान है। वहीं कुछ प्रमुख केबल्स के भी टूटने से पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी ठप हो सकती है।