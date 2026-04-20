ईरान में अमेरिकी विमान गिरते ही वॉर रूम में चिल्लाने लग गए थे ट्रंप, जानें फिर क्या हुआ

US Iran Tensions 2026: अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी घटना सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन में उस वक्त जबरन मच गया, जब ईरान के ऊपर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद व्हाइट हाउस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।