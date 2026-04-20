‘ईरान की किलिंग मशीन को खत्म करने का समय आ गया’, ईरान के बातचीत से इनकार करने पर ट्रंप ने दी धमकी

US Iran Talk: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। समुद्री व्यापार के लिए बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी है जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान में आयोजित होने जा रही दूसरे राउंड की वार्ता में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनका ऑफर किया गया सही और निष्पक्ष समझौता नहीं मानता है तो अब शरीफ इंसान बनकर काम नहीं चलेगा। ट्रंप ने यह धमकी भी दी कि वह ईरान की किलिंग मशीन को खत्म कर देंगे।