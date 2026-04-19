‘इडियट के कहने पर नहीं खुलेगा होर्मुज’, दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान का डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला

ईरान और अमेरिका के बीच शांति बहाल होने की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है। खबरों की मानें तो जल्द ही इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच एक बार फिर वार्ता होने जा रही है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क पाकिस्तान में हो चुके हैं, हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। अब एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान की पहल से बातचीत को नई दिशा मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और दोनों देशों के बीच समझौता विफल रहता है तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसकी वजह से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पैदा हो सकते है।