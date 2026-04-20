8 मासूमों की फायरिंग में मौत, अमेरिका में दो सालों का सबसे घातक नरसंहार, मृतकों में 7 बच्चे शूटर के

शख्स ने अपने ही बच्चों की ली जान (फोटो- ओजस एक्स पोस्ट)
अमेरिका में गन वायलेंस की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाल के वर्षों में कई बड़े हमलों ने समाज को झकझोर दिया है। इसी बीच लुइसियाना राज्य के शरिवपोर्ट शहर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते आठ बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें से सात उसके अपने थे, जबकि एक बच्चा उसके रिश्तेदार का था।
घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है, जब आरोपी ने तीन अलग-अलग स्थानों पर जाकर गोलीबारी की। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा बताया जा रहा है और अभी इसके पीछे की असली वजह की जांच जारी है। इस घटना को पिछले दो वर्षों में अमेरिका की सबसे घातक मास शूटिंग घटना माना जा रहा है।
पुलिस ने आरोपी की पहचान 31 वर्षीय शमार एल्किंस के रूप में की है। उसने पहले अपने घर और फिर दो अन्य स्थानों पर जाकर बच्चों को निशाना बनाया। मृतकों में तीन से 11 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इस घटना में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनमें से एक घटना में मारे गए बच्चों की मां है। पुलिस अधिकारी क्रिस बोर्डेलन ने मामले की जानकरी देते हुए बताया कि पीछा करने के बाद आरोपी वाहन से बाहर निकला और उसके पास हथियार था, जिसके बाद पुलिस ने उप पर गोली चलाई जिसके चलते उसकी जान चली गई।
घटना का क्राइम सीन तीन अलग-अलग स्थानों तक फैला हुआ है, जिससे जांच और जटिल हो गई है। पुलिस का मानना है कि सभी फायरिंग आरोपी ने अकेले की है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी का पहले भी 2019 में फायरआर्म्स से जुड़ा मामला दर्ज था, जिसमें उसने दोष स्वीकार किया था। दूसरे स्थान पर नौ बच्चे मौजूद थे, जिनमें से एक घायल होकर बच गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस घटना पर स्थानीय प्रशासन और नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शरिवपोर्ट के मेयर टॉम आर्सेनो ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है, खासकर इसलिए क्योंकि सभी पीड़ित बच्चे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज को इस तरह की बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना होगा। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने कहा कि इस घटना के बाद वह दिल से टूट चुके है, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे बिना किसी कारण की त्रासदी बताया।
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