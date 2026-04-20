8 मासूमों की फायरिंग में मौत, अमेरिका में दो सालों का सबसे घातक नरसंहार, मृतकों में 7 बच्चे शूटर के

पुलिस ने आरोपी की पहचान 31 वर्षीय शमार एल्किंस के रूप में की है। उसने पहले अपने घर और फिर दो अन्य स्थानों पर जाकर बच्चों को निशाना बनाया। मृतकों में तीन से 11 साल तक के बच्चे शामिल हैं। इस घटना में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनमें से एक घटना में मारे गए बच्चों की मां है। पुलिस अधिकारी क्रिस बोर्डेलन ने मामले की जानकरी देते हुए बताया कि पीछा करने के बाद आरोपी वाहन से बाहर निकला और उसके पास हथियार था, जिसके बाद पुलिस ने उप पर गोली चलाई जिसके चलते उसकी जान चली गई।