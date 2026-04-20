20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी नेवी ने बरसाईं गोलियां: फिर रस्सियों से उतरे मरीन कमांडोज, फिल्मी स्टाइल में ईरानी जहाज का टेकओवर, देखें वीडियो

Iranian Vessel Touska Seized by US Marines: होर्मुज के पास अमेरिकी मरीन ने ईरानी जहाज टूस्का पर कब्जा किया। हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे, फायरिंग के बाद ऑपरेशन पूरा, देखें पूरा वीडियो और जानें क्या है मामला।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 20, 2026

US Marines Seize Iranian Vessel Touska Hormuz

US Marines Seize Iranian Vessel Touska Hormuz (AI Image)

US Marines Seize Iranian Vessel Touska Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य के पास समुद्र में उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी-ध्वज वाले कार्गो जहाज टूस्का को रोककर उस पर कब्जा कर लिया। यह ऑपरेशन कई घंटों तक चली निगरानी, चेतावनियों और अंततः सैन्य कार्रवाई के बाद अंजाम दिया गया। पूरी घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है।

कई घंटों तक ट्रैक करता रहा अमेरिका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना इस जहाज को लंबे समय से ट्रैक कर रही थी। यह जहाज होर्मुज के पास ईरानी जलक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूअन्स (अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज) ने जहाज का पीछा किया और उसे कई बार रुकने के लिए चेतावनी दी। हालांकि, जहाज ने इन चेतावनियों का पालन नहीं किया और अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहा।

चेतावनी के बाद भी नहीं रुका जहाज

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, जहाज को कई बार रेडियो के जरिए चेतावनी दी गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्थिति को देखते हुए अमेरिकी बलों ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इसके तहत पहले जहाज की गति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।

गोलाबारी कर प्रोपल्शन सिस्टम किया निष्क्रिय

जब जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तब अमेरिकी नौसेना ने फायरिंग करते हुए उसके प्रोपल्शन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। इस कार्रवाई के बाद जहाज की गति धीमी हो गई और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। इसके बाद ऑपरेशन के अगले चरण की शुरुआत हुई।

हेलीकॉप्टर से उतरे मरीन कमांडोज

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर जहाज के ऊपर मंडरा रहे हैं और अमेरिकी मरीन कमांडोज रस्सियों के जरिए जहाज पर उतर रहे हैं। कमांडोज के उतरते ही उन्होंने तेजी से जहाज के अलग-अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया और कुछ ही देर में पूरे जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद तेज और योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिसे कैमरे में कैद किया गया।

ट्रंप ने क्या कहा

इस कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टूस्का नाम का यह जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह कोशिश सफल नहीं हो सकी और अमेरिकी बलों ने उसे रोक दिया।

ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद ईरान ने कड़ा विरोध जताया है। एक सैन्य प्रवक्ता ने इस कार्रवाई को सशस्त्र समुद्री डकैती करार देते हुए कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति ने भी बयान देते हुए कहा कि अगर ईरान के तेल निर्यात को रोका जाएगा, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

होर्मुज में बढ़ता तनाव

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर वैश्विक बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है।

वीडियो में दिखा पूरा ऑपरेशन

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें चेतावनी फायरिंग से लेकर मरीन कमांडोज के जहाज पर उतरने और उसे कब्जे में लेने तक की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर से कमांडोज रस्सियों के जरिए नीचे उतरते हैं और कुछ ही मिनटों में जहाज को सुरक्षित कर लेते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

20 Apr 2026 01:57 pm

Hindi News / World / अमेरिकी नेवी ने बरसाईं गोलियां: फिर रस्सियों से उतरे मरीन कमांडोज, फिल्मी स्टाइल में ईरानी जहाज का टेकओवर, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

विनाश की दस्तक! 7.4 तीव्रता के खौफनाक भूकंप से दहला जापान, जानिए अभी क्या हैं हालात?

Earthquake in Japan
विदेश

ईरान में अमेरिकी विमान गिरते ही वॉर रूम में चिल्लाने लग गए थे ट्रंप, जानें फिर क्या हुआ

Donald Trump Iran Threat
विदेश

ट्रंप की आखिरी चेतावनी, ईरान को कड़ा संदेश ‘डील नहीं हुई तो अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी’

Iran US War Update
विदेश

8 मासूमों की फायरिंग में मौत, अमेरिका में दो सालों का सबसे घातक नरसंहार, मृतकों में 7 बच्चे शूटर के

US Mass Shooting
विदेश

‘ईरान की किलिंग मशीन को खत्म करने का समय आ गया’, ईरान के बातचीत से इनकार करने पर ट्रंप ने दी धमकी

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.