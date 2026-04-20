अमेरिकी नेवी ने बरसाईं गोलियां: फिर रस्सियों से उतरे मरीन कमांडोज, फिल्मी स्टाइल में ईरानी जहाज का टेकओवर, देखें वीडियो

US Marines Seize Iranian Vessel Touska Hormuz: होर्मुज जलडमरूमध्य के पास समुद्र में उस वक्त बेहद तनावपूर्ण हालात बन गए जब अमेरिकी नौसेना ने ईरानी-ध्वज वाले कार्गो जहाज टूस्का को रोककर उस पर कब्जा कर लिया। यह ऑपरेशन कई घंटों तक चली निगरानी, चेतावनियों और अंततः सैन्य कार्रवाई के बाद अंजाम दिया गया। पूरी घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है।