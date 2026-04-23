ईरान की घेराबंदी में अमेरिका का बड़ा एक्शन, हॉर्मुज से अब तक 31 जहाजों को वापस भेजा गया, तेल बाजार पर गहराया संकट

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव और तेज कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि समुद्र में तेल ले जा रहे जहाजों को रास्ते से ही वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर डालने वाला कदम है।