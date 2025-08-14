रेत में रणबांकुरों ने हर बार दी पाकिस्तान को शिकस्त

जैसलमेर. सीमा से महज 18 किलोमीटर पहले विशालकाय तनोट मंदिर में आज यात्रियों की सुख-सुविधा के तमाम इंतजाम है। माता के प्रति आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में रुमाल बांधकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माता का आभार व्यक्त करने वापिस दर्शनार्थ आते हैं और रुमाल खोलते हैं। इस परम्परा का आम लोगों के साथ यहां आने वाले मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, सेना व सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी व जवान भी निर्वहन करते हैं। यहां पर 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से करीब 3 हजार बम बरसाए गए थे, लेकिन वे फट नहीं पाए। उनमें से 450 जिंदा बम आज भी मंदिर में माता के साक्षात चमत्कार के तौर पर सजा कर रखे गए हैं। रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगहबानी का काम सीमा सुरक्षा बल जितना बखूबी निभा रहा है, बल की उतनी ही हिफाजत सरहदी क्षेत्र में चमत्कारिक तनोटराय माता करती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित तनोटराय देवी के मंदिर में पूजा-पाठ से लेकर व्यवस्थाओं का समूचा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी ही उठाए हुए हंै। यही कारण है कि यहां आध्यमिकता के साथ देशभक्ति के रंग भी बिखरे नजर आते हैं।