राजधानी सो चुकी थी, वो कुछ दोस्तों के साथ चुपके से आए और माता-पिता की कब्र पर दुआ मांगी

और शायद सबसे जरूरी चीज जो उन्हें दिल्ली से जोड़ती है – वह है दिल्ली गेट कब्रिस्तान, कब्रिस्तान अहले इस्लाम भी कहते हैं। वहां पर उनके माता- पिता दफन हैं। आखिरी बार वो मार्च 2022 में शब-ए-बारात की रात करीब ढाई बजे आए थे। राजधानी सो चुकी थी, वो कुछ दोस्तों के साथ चुपके से आए, पिता ताज मोहम्मद और मां फातिमा लतीफ की संगमरमर की कब्रों के सामने बैठकर कुछ समय तक दुआ मांगी। तब वहां पर दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर मोहम्मद तकी भी थे। तकी बताते हैं- “शाहरुख ने दोनों कब्रों को स्पर्श किया था। वे सच में बहुत इमोशनल लम्हे थे। उन्होंने वहां से जाने से पहले हमसे थोड़ी बात की। वो पल सेल्फी के लिए नहीं थे।” तकी बताते हैं कि बीती शब-ए-बारात के मौके पर उम्मीद थी कि वे आएंगे इस कब्रिस्तान में। शाहरुख खान 2022 से पहले साल में एक-दो बार तो यहां आ ही जाते थे।