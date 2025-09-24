शाहरुख खान ने क्लास में किया था ऐसा काम? जानेंगे तो उड़ जाएगा होश!

निर्देशक एटली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान ने दर्शकों को खूब लुभाया है। इस फिल्म में वह पिता और बेटे की दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म में उनके साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आए। फिल्म की कहानी एक ऐसे जेलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक महिला जेल की देखभाल करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इस किरदार ने लोगों को काफी प्रभावित किया और शाहरुख के अभिनय की खूब तारीफ हुई।