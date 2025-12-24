अंकों की खोज से भी पहले था गणित का ज्ञान, 8,200 साल पुराने बर्तनों क्या देखने को मिला?

यह खोज इसलिए अहम है क्योंकि उस समय संख्या प्रणाली का अस्तित्व ही नहीं था। पहली लिखित गणितीय प्रणाली मेसोपोटामिया के सुमेर में लगभग 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुई, यानी उस सभ्यता के लोग उससे 3,000 साल पहले ही गणितीय विभाजन, सममिति और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग कर रहे थे।