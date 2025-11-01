New Study: प्रेग्नेंसी के दौरान Covid-19 से संक्रमित महिलाओं के बच्चों में बढ़ रहा है ऑटिज्म का खतरा

काफी समय से कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हेल्थ सेकेट्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर, ने इसी साल घोषणा की थी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) आने वाले समय में स्वस्थ गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की सिफारिश नहीं करेगा। हेल्थ सेकेट्री के इस बयान की पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने आलोचना भी की। वहीं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स अब भी इस वैक्सीनेशन की तरफदारी करता है, और इस ऑर्गनाइजेशन के ऑफिसर्स कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले सभी व्यक्तियों को किसी भी साइड इफेक्ट की परवाह किये बिना कोरोनावायरस वैक्सीन लगवाने के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए।