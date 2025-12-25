अटल जी के घर से क्यों निकली थी उस शिखर नेता की शवयात्रा

दिल्ली में आज भी कई वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व जनसंघ कार्यकर्ता या भाजपा नेता मिल जाएंगे जो बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का दिल्ली में पहला पता 111, साउथ एवेन्यू था। उनका दिल्ली से नाता 1957 में तब जुड़ा जब वे बलरामपुर से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। उन्हें राष्ट्रपति भवन के निकट साउथ एवेन्यू में फ्लैट आवंटित हुआ। इसके बाद उनका सफर विभिन्न पतों से गुजरा – प्रेस क्लब के सामने 6 रायसीना रोड, फिर प्रधानमंत्री आवास (लोक कल्याण मार्ग), और अंतिम दिनों तक 6-ए कृष्ण मेनन मार्ग। अटल जी का 2018 में निधन इसी बंगले में हुआ। इन आवासों ने न केवल उनके निजी जीवन को आकार दिया, बल्कि भारतीय राजनीति की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह भी बने।