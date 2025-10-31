हिंदू धर्म पर जेडी वेंस का बड़ा बयान: भारतीयों में उबाल, इंडो-अमेरिकन लीडर भी जोरशोर से कर रहे विरोध, ट्रंप ने क्यों साधी चुप्पी ?

Trump remains silent on J.D. Vance's remarks: अमेरिका में हिंदू धर्म और भारतीयों को लेकर अब सरकारी नुमाइंदों के भी नफरती बयान देने से इंडो अमेरिकन कम्युनिटी में गुस्सा उफन रहा है। अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस (J.D. Vance के एक बयान ने देशभर में हलचल मचा दी है। इस बयान में उन्होंने अपनी पत्नी उषा वेंस के हिंदू धर्म को एक "समस्या" बताया था और इसे "ठीक करने" की बात कही थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने इसे एक "प्रकृति को ईसाई धर्म की ओर मोड़ने" के रूप में पेश किया। अब इस मामले को लेकर भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रमुख नेता अजय भुटोरिया ने पत्रिका से बातचीत में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस बयान को अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ और उषा वेंस के धर्म के प्रति घोर असम्मान बताया है। अजय भुटोरिया (Ajay Bhutoria) भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक चर्चित नेता हैं और पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ( Biden) के एशियाई-अमेरिकियों, मूल हवाई निवासियों और प्रशांत द्वीपवासियों के सलाहकार आयोग के सदस्य भी हैं, उन्होंने सीनटर वेंस के बयान को सख्ती से नकारा। भुटोरिया ने इसे अमेरिकी मूल्यों की बेइज्जती करार दिया और कहा कि यह बयान न केवल उषा वेंस के हिंदू धर्म का अपमान बल्कि धर्मनिरपेक्षता और विविधता की भावना को भी नुकसान पहुंचाता है। (Trump remains silent on J.D. Vance's remarks) इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump)की चुप्पी सवालों के घेरे में है ।