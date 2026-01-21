Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो दूध पीना बंद कर दें! आखिर क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कही यह बात?

cancer prevention (image- gemini)
Cancer Prevention: आज के इस बीमारियों से भरे युग में कौन ऐसा है जो बीमारियों से बचना नहीं चाहता है? विशेषकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचना हमारी पहली प्राथमिकता बन चुकी है, लेकिन हम सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं? हम लोग बीमारियों से बचना तो चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं यह बात तो हमें अच्छे से पता है कि किसी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज उसका बचाव होता है। अब बात यह आती है कि कैंसर से बचना तो है लेकिन हम करें क्या? क्या खाएं और क्या न खाएं, यह तो बहुत सामान्य सा सवाल है।
हम सब दूध को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर यह कहा जाए कि दूध मत पिया करो इससे कैंसर होता है? क्या आप मानेंगे? जी हां, कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सबको चौंका दिया है क्योंकि उनका साफ कहना है कि कैंसर से बचना है तो दूध पीना बंद कर दें। आइए जानते हैं कि दूध और कैंसर का क्या संबंध है?
बचपन में जब बच्चे दूध नहीं पिएं तो हम उनको समझाते हैं कि दूध पीने से जल्दी बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करके हम कैंसर को बढ़ावा दे रहे होते हैं? सोचने की बात है कि आखिर कैसे दूध कैंसर को बुलावा भेजता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको दूध बंद करने को कहते हैं क्योंकि दूध शरीर में सूजन पैदा करता है और यही सूजन तो कैंसर को बढ़ाती है। दूध से कैंसर होने के कई कारण हैं जैसे-
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल