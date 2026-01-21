Cancer Prevention: कैंसर से बचना है तो दूध पीना बंद कर दें! आखिर क्यों कैंसर विशेषज्ञ ने कही यह बात?

Cancer Prevention: आज के इस बीमारियों से भरे युग में कौन ऐसा है जो बीमारियों से बचना नहीं चाहता है? विशेषकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचना हमारी पहली प्राथमिकता बन चुकी है, लेकिन हम सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं? हम लोग बीमारियों से बचना तो चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं यह बात तो हमें अच्छे से पता है कि किसी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज उसका बचाव होता है। अब बात यह आती है कि कैंसर से बचना तो है लेकिन हम करें क्या? क्या खाएं और क्या न खाएं, यह तो बहुत सामान्य सा सवाल है।