विकसित भारत युवा संसद में युवाओं ने रखे लोकतंत्र पर विचार

जिला स्तर पर चयनित शीर्ष 5 विद्यार्थी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उज्जैन का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहां से चयनित होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उज्जैन जिले से तैयार मेरिट सूची में निहार जैन, स्नेहा चौरसिया, निशा जैन, राज भोगे, कार्तिकेय मिश्रा, मान्या अग्रवाल, ललिता माली, अनुष्का आर्य, आदित्य भगत और पीयूष पाटीदार शामिल हैं। इनमें से प्रथम पांच प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में डॉ. प्रदीप लखारे ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और विषय की गहन समझ की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं का जागरूक और संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है।