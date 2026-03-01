नर्मदा का पानी पहुंचा पाट, चुनर ओढ़ाई

बिछड़ौद. तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालीखेड़ी में शुक्रवार से अतिप्राचीन श्री चैतन्य वीर हनुमान मंदिर परिसर में 6, 7 और 8 मार्च तीन दिवसीय मेला आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। गांव में तीन दिवसीय लगने वाले मेले आयोजन को लेकर शुक्रवार को मेला समिति सदस्यों ने मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों और दुकानदारों को जगह का आवंटन करते हुए चुने की लकीरें खींचना शुरू कर दिया है। जिससे व्यापारियों में जगहों को लेकर किसी प्रकार का विवाद न हो। वहीं मेले में झूलों- चकरियों, नाव के साथ अन्य दुकानें लगना भी शुरू हो चुकी है। मेला आयोजन में भजन- संध्या, शोभायात्रा, माच आदि सहित अन्य छोटे- बड़े आयोजन भी किए जाएंगे। वहीं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी मेला समिति ने ठोस कदम उठाए हैं, जिससे मेले में आने वाले ग्रामीणों और महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हों। मेले में पुलिस प्रशासन का अमला भी अपने दल- बल के साथ मुस्तैदी से तैनात रहेगा। मेला मंदिर समिति के पं. भेरूलाल शर्मा, पुजारी गणेशदास बैरागी, सरपंच किशोर शर्मा, जनपद सदस्य गोपाल प्रजापति, भेरूङ्क्षसह पंवार, मोहनङ्क्षसह पंवार, सुमेरङ्क्षसह पंवार, प्रभुलाल प्रजापति, उमेश पंड्या, सुमित बैरागी सहित अन्य समिति सदस्यों ने ग्रामीणजनों और महिलाओं से शांति और सद्भावना के साथ मेले में शामिल होने की अपील की है।