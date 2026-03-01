महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को लगे विकास के पर

कुलगुरु ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा 12-बी की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं और प्रयास तेजी से जारी हैं। 12-बी की मान्यता प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को केंद्रीय योजनाओं और अनुसंधान अनुदानों का लाभ मिल सकेगा, जिससे शोध और अधोसंरचना विकास को नई दिशा मिलेगी। अतिरिक्त अनुदान का उपयोग शैक्षणिक रिक्त पदों पर नियुक्तियां, आधुनिक शोध केंद्रों की स्थापना, डिजिटल ग्रंथालय विस्तार, पांडुलिपि संरक्षण, स्मार्ट कक्षाओं के विकास तथा योग एवं वैदिक अध्ययन के अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के विस्तार में किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि को कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का परिणाम बताते हुए उनका अभिनंदन किया।