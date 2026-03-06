लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने की पहल, तपोवन नर्सरी में तैयार होंगे 13 लाख पौधे

ग्वालियर. शहर और जिले में हरियाली बढ़ाने के साथ लुप्तप्राय वनस्पतियों को बचाने के लिए वन विभाग ने इस वर्ष बड़ा अभियान शुरू किया है। वन विभाग की तपोवन नर्सरी में इस बार करीब 13 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जबकि पहले हर साल यहां लगभग साढ़े छह लाख पौधे ही तैयार होते थे। इस बार विशेष रूप से उन प्रजातियों पर ध्यान दिया गया है, जो धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। नर्सरी में करीब 100 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी वृक्षारोपण अभियान के दौरान जिले भर में लगाया जाएगा। इसके लिए इन दिनों नर्सरी में काम तेजी से चल रहा है।