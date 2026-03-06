पुलिस ने उड़ाए रंग-गुलाल, अफसरों ने लगाए ठुमके

पुलिस लाइन में गुरुवार को माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। आमतौर पर वर्दी में नजर आने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इस दिन सादे कपड़ों में मस्ती के मूड में दिखे। मैदान में पंडाल के पास रंग और गुलाल का ढेर रखा गया था। जो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहा था, वह एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहा था।