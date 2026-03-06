8 मार्च तक झांसी से निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 17 स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Gwalior Delhi Special Train: होली के बाद अब लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढऩे की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से निजामुद्दीन के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 01823 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 8 मार्च तक प्रतिदिन संचालित होकर कुल 5 फेरे लगाएगी। वहीं ट्रेन संख्या 01824 निजामुद्दीन से 9 मार्च तक प्रतिदिन संचालित होकर कुल 5 फेरे तय करेगी। इस ट्रेन के चलने से होली के बाद घर लौटने वाले यात्रियो को बड़ी राहत मिलेगी।