ग्वालियर

MP में पति ने 4 महीने की बच्ची और पत्नी पर डाला एसिड, बेटी पैदा होने से था नाराज

MP News: बच्ची की हालत में कुछ सुधार होने के बाद परिजनों ने गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद महिला अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई।

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Mar 06, 2026

Husband threw acid on his wife and four month old daughter in gwalior mp news

Husband threw acid on his wife and four month old daughter (फोटो- Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दहेज के लालच में एक कारोबारी ने पत्नी के साथ अपनी चार माह की मासूम बेटी पर भी तेजाब फेंक दिया। घटना मैनावाली गली की है। तेजाब के छीटों से मासूम बच्ची के शरीर पर कई जगह जख्म हो गए। बच्ची की हालत में कुछ सुधार होने के बाद परिजनों ने गुरुवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार आरोपी की शादी करीब ढाई साल पहले डबरा निवासी युवती से हुई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद ही उसे पता चला कि उसका पति शराब का आदी है। वह आए दिन मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता था। कई बार मायकेवालों और रिश्तेदारों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला।

बेटी होने पर भी किया झगड़ा

पीड़िता ने बताया कि चार महीने पहले उसने बेटी को जन्म दिया। इस बात को लेकर भी पति ने उसे ताने दिए और बेटे की जगह बेटी पैदा होने का आरोप लगाकर मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक चार दिन पहले घर में दहेज की मांग को लेकर फिर विवाद हुआ। इसी दौरान पति ने गुस्से में आकर तेजाब फेंक दिया। वह किसी तरह बच गई, लेकिन तेजाब दीवार से टकराकर पास में लेटी चार माह की बच्ची पर गिर गया।

घटना के बाद महिला अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। बच्ची की हालत में सुधार होने पर उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना प्रभारी मोहनी वर्मा ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले की जांच की जा रही है।

तेजी से बढ़ रहे दहेज उत्पीड़न के आंकड़े

राज्य के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर दिन कम से कम एक महिला की दहेज उत्पीड़न के कारण मौत होती है। साल 2025 के सितम्बर में सीएम मोहन यादव ने सदन में लिखित जानकारी दी थी कि पिछले 18 महीनों में 719 दहेज हत्याएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2023 के बीच कुल 21 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। अगले साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 तक, यह संख्या बढ़कर 459 और 2025 के पहले छह महीनों में ही, दहेज से जुड़े मामलों में 239 महिलाओं की जान चली गई।यह लिखित जवाब CM मोहन यादव ने विधानसभा में दिया था। (MP News)

सिविल जज के आचरण से नाराज MP हाईकोर्ट, जांच के दिए आदेश
ग्वालियर
High Court ordered investigation into conduct of civil judge over disobeying its order mp news

Published on:

06 Mar 2026 08:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP में पति ने 4 महीने की बच्ची और पत्नी पर डाला एसिड, बेटी पैदा होने से था नाराज

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सिविल जज के आचरण से नाराज MP हाईकोर्ट, जांच के दिए आदेश

High Court ordered investigation into conduct of civil judge over disobeying its order mp news
ग्वालियर

सोन चिरैया क्षेत्र की जमीन पर नहीं चलेगा समझौता फार्मूला, कोर्ट ने याचिका खारिज की

सोन चिरैया क्षेत्र की जमीन पर नहीं चलेगा समझौता फार्मूला, कोर्ट ने याचिका खारिज की
ग्वालियर

एमपी में 11 मार्च को शादी में युवती को स्टेज पर दूल्हे के सामने गोली मारने की धमकी

gwalior
ग्वालियर

300 करोड़ बहाए, फिर भी जल संकट का डर, टैंकर-बोरिंग पर फिर 5 करोड़ खर्च की तैयारी

gwalior water crisis
ग्वालियर

अप्रैल से दौड़ेगी विकास की मशीनें : 5.80 किमी की तीन सडक़ों पर 7 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा पीडब्ल्यूडी

PWD will build three roads in Gwalior
ग्वालियर
