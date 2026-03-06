MP में पति ने 4 महीने की बच्ची और पत्नी पर डाला एसिड, बेटी पैदा होने से था नाराज

राज्य के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर दिन कम से कम एक महिला की दहेज उत्पीड़न के कारण मौत होती है। साल 2025 के सितम्बर में सीएम मोहन यादव ने सदन में लिखित जानकारी दी थी कि पिछले 18 महीनों में 719 दहेज हत्याएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2023 के बीच कुल 21 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं। अगले साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2024 तक, यह संख्या बढ़कर 459 और 2025 के पहले छह महीनों में ही, दहेज से जुड़े मामलों में 239 महिलाओं की जान चली गई।यह लिखित जवाब CM मोहन यादव ने विधानसभा में दिया था। (MP News)