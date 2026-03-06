6 मार्च 2026,

शुक्रवार

ग्वालियर

सिंधिया समर्थक मंत्री का गुस्सा, तमतमाते हुए बोले- ‘तुम्हारी औकात क्या है’, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की AAP नेता से तीखी नोंकझोंक, गुस्से में बोले- तुम्हारी औकात क्या है?

2 min read
ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Mar 06, 2026

gwalior

Minister Pradhuman Singh angry asked AAP leader What is your status

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की AAP नेता से तीखी नोंकझोंक होती दिख रही है और इसी दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुस्से में तमतमाते हुए आप नेता से कहते सुनाई दे रहे हैं कि बकवास मत करो, तुम्हारी औकात क्या है? औकात की बात आने पर इसके बाद माहौल गर्मा जाता है और हंगामा होने लगता है।

देखें वीडियो-

मंत्री ने तमतमाते हुए कहा- तुम्हारी औकात क्या है?

आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को ऊर्जा मंत्री तोमर के रेसकोर्स रोड सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जब आप नेता रोहित गुप्ता मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच बातचीत हो रही होती है तब मंत्री तोमर गुस्से में आ जाते हैं और तमतमाते हुए कहते हैं कि ये बदमतमीजी कर रहा है, बकवास मत करो, तुम्हारी औकात क्या है? मुझे शिकायत करने क्यों आए हो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा।

भू-माफिया को संरक्षण देने का आरोप

आप नेता रोहित गुप्ता ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि गांधीनगर क्षेत्र में मंत्री के करीबी गुड्डू उर्फ गौरव बाजपेयी ने ओबीसी महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार के एक फ्लैट पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसी संबंध में जब आप नेता रोहित गुप्ता और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। जब आप नेता ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कहा कि गौरव वाजपेयी आपके नाम पर डरा धमका रहा है तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।

ये भी पढ़ें

एमपी में 11 मार्च को शादी में युवती को स्टेज पर दूल्हे के सामने गोली मारने की धमकी
ग्वालियर
gwalior

Published on:

06 Mar 2026 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सिंधिया समर्थक मंत्री का गुस्सा, तमतमाते हुए बोले- ‘तुम्हारी औकात क्या है’, देखें वीडियो

