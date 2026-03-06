सिंधिया समर्थक मंत्री का गुस्सा, तमतमाते हुए बोले- ‘तुम्हारी औकात क्या है’, देखें वीडियो

आप नेता रोहित गुप्ता ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भू माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि गांधीनगर क्षेत्र में मंत्री के करीबी गुड्डू उर्फ गौरव बाजपेयी ने ओबीसी महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार के एक फ्लैट पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसी संबंध में जब आप नेता रोहित गुप्ता और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। जब आप नेता ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से कहा कि गौरव वाजपेयी आपके नाम पर डरा धमका रहा है तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।