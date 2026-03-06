पापा दुबई में फंसे…. 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, वजह ने सबको किया दुखी

पुलिस के अनुसार सिद्धेश्वर नगर निवासी दुर्गा प्रसाद तिवारी की बेटी एंजिल तिवारी (15) 3 मार्च की शाम करीब 7.30 बजे ट्यूशन से घर लौटी थी। घर आने के बाद उसने मां और भाई के साथ खाना खाया और सामान्य व्यवहार कर रही थी। इसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब उसकी मां कमरे में पहुंचीं तो एंजिल फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। डरे हुए परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में शोक छा गया।