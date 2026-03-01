थल सेना अध्यक्ष ने उज्जैन के पूर्व सैनिक मुकेश कुमार मोयल को किया सम्मानित

इससे पहले 10 दिसंबर 2025 को उज्जैन के कर्नल राजकुमार सिंह चौहान, कर्नल प्रदीप सिंह और सूबेदार कमल सोनी को भी इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। संगठन के सचिव रविप्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि मोयल की इस उपलब्धि पर उज्जैन संभाग पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष सूबेदार कमल सोनी, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार तोमर, संयुक्त सचिव सवाई सिंह शेखावत, शैलेन्द्र सिंह डोडिया, एस.एन. श्रीवास्तव, प्रशांत निगम, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन विष्णुदत्त शर्मा, कर्नल राजकुमार सिंह चौहान, कर्नल प्रदीप सिंह, मेजर डॉ. कविता जैन चौधरी सहित संगठन के सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।