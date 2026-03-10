10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026: सेवा, साहस और विरासत को सम्मानित करने की परंपरा

महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित वार्षिक एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा हो गई है। इस बार भी समारोह में सेवा, साहस, समर्पण और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड समारोह 15 मार्च को प्रस्तावित है। एमएमसीएफ अवॉर्ड्स की परंपरा वर्ष 1980 में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Mar 10, 2026

Award funtion

अवार्ड समारोह (फाइल)

महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित वार्षिक एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा हो गई है। इस बार भी समारोह में सेवा, साहस, समर्पण और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड समारोह 15 मार्च को प्रस्तावित है।

एमएमसीएफ अवॉर्ड्स की परंपरा वर्ष 1980 में मेवाड़ के 75वें श्री एकलिंग दीवान महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने शुरू की थी। फाउंडेशन समाज सेवा, साहस, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण और विरासत संरक्षण के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार देता आ रहा है। इन अवॉर्ड्स को भारत और दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को प्रदान किया जा चुका है।

इस वर्ष अवॉर्ड्स मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के नेतृत्व में प्रदान किए जाएंगे। वे फाउंडेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और विरासत संरक्षण, शिक्षा, युवा विकास व सामुदायिक सहभागिता के कई कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं।

घोषित विजेताओं में डॉ. मॉलीएम्माऐटकेन को कर्नल जेम्स टॉड अवॉर्ड, कमलेश सिंह को हल्दीघाटी अवॉर्ड, तथा मारीमुथुयोगनाथन को महाराणा उदय सिंह अवॉर्ड दिया जाएगा। असाधारण साहस और मानवीय मूल्यों के लिए पन्ना धाय अवॉर्ड से कैप्टन प्रणव छाबड़िया, तेजस चव्हाण, मोहम्मद ताज हयात, कैथरीन वार्ष्णेय, सुष्मिता डेविड, डेबोरातवारेस और ईशा जयकर को सम्मानित किया जाएगा।

महर्षि हरित राशि अवॉर्ड वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे को, महाराणा मेवाड़ अवॉर्ड पृथिकायशिनी और भुवनेश जैन को मिलेगा। महाराणा कुंभा अवॉर्ड तरुण कुमार दाधीच और महाराणा सज्जन सिंह अवॉर्ड अजय रावत को दिया जाएगा। संगीत क्षेत्र में डागर घराना अवॉर्ड प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा डिंपल चांदत को राणा पुंजा अवॉर्ड, अवनीलेखरा और राम रतन जाट को अरावली अवॉर्ड, तथा राजेश वैष्णव को स्पेशल अवॉर्ड दिया जाएगा। समारोह में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को भी सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन भामाशाह अवॉर्ड, महाराणा राज सिंह अवॉर्ड और महाराणा फतेह सिंह अवॉर्ड के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करता है।

एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026 की तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि यह समारोह सेवा, साहस और समर्पण की प्रेरक कहानियों को सामने लाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

10 Mar 2026 06:22 pm

Published on:

10 Mar 2026 06:20 pm

Hindi News / News Bulletin / एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026: सेवा, साहस और विरासत को सम्मानित करने की परंपरा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

उद्योग क्षेत्र में ग्रीन बफर जोन की दीवार तोड़ी, पेड़ काटकर नामोनिशान मिटाया

भिवाड़ी

bird village menar

उदयपुर

म्यूल अकाउंट्स का जाल, ‘कोटेक महिंद्रा’ बैंक के खातों से करोड़ों का फ्रॉड

mule accounts
इंदौर

देखो किला… और पर्स खाली: ई-रिक्शा के सफर में हीरे की दो अंगूठियां उड़ाईं

मुसाफिर बनकर बैठी युवती ने बातों में उलझाकर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से तलाश में जुटी पुलिस
समाचार

एक हजार बीघा खेती पर संकट

Bundi : रास्ता बंद, नहर का पानी खेतों में घुसा, किसान परेशान
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.