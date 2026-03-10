एमएमसीएफ अवॉर्ड्स 2026: सेवा, साहस और विरासत को सम्मानित करने की परंपरा

एमएमसीएफ अवॉर्ड्स की परंपरा वर्ष 1980 में मेवाड़ के 75वें श्री एकलिंग दीवान महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने शुरू की थी। फाउंडेशन समाज सेवा, साहस, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण और विरासत संरक्षण के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार देता आ रहा है। इन अवॉर्ड्स को भारत और दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को प्रदान किया जा चुका है।