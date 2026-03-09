एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधायक का चुनाव निरस्त कर पूर्व मंत्री को विजयी घोषित किया

Ramniwas Rawat- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी चुनाव याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कॉंग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान शपथपत्र में आपराधिक मामलों की सही जानकारी छिपाई और गलत घोषणा की। इसके चलते उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साथ ही चुनाव याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया।