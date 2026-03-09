9 मार्च 2026,

सोमवार

ग्वालियर

कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, बीजेपी के पूर्व मंत्री को बना दिया MLA, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Ramnivas Rawat- श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया गया है।

ग्वालियर

image

deepak deewan

Mar 09, 2026

Ramnivas Rawat- एमपी में विधानसभा चुनाव से संबंधित एक केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एक कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त कर दिया गया है। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसी के साथ कोर्ट ने विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हारे बीजेपी के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को mla घोषित कर दिया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

रामनिवास रावत को mla घोषित कर दिया

कोर्ट ने रामनिवास रावत को mla घोषित कर दिया है। विजयपुर के उपचुनाव में तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव हराकर विधायक बने थे। नामांकन के दौरान अपराधिक जानकारी छुपाने के मामले में दोषी माना।

एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने चुनाव याचिका क्रमांक 24/2024 पर यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि मुकेश मल्होत्रा ने फॉर्म-26 के शपथपत्र में लंबित आपराधिक मामलों में आरोप तय होने की जानकारी छिपाई और गलत घोषणा की कि आरोप तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने इसे मतदाताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना माना। इसी के साथ कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया।

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विधायक का चुनाव निरस्त कर पूर्व मंत्री को विजयी घोषित किया

ग्वालियर

शहर की 108 सड़कें जर्जर, आयुक्त भोंडवे, बोले- खराब सड़क बनाई तो एजेंसी ही भरेगी कीमत

ग्वालियर

काम लिए पर फावड़ा तक नहीं चला : प्रदेश के बड़े महानगर की 19 कंस्ट्रक्शन फर्म ब्लैक लिस्ट, यहां देखें पूरी लिस्ट

ग्वालियर

लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त कब आएगी? सीएम का ऐलान इस दिन भेजेंगे 1500 रुपए

ग्वालियर

Agniveer: अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, अब इन युवाओं को भी मिलेगा फौजी बनने का मौका

