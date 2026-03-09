कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, बीजेपी के पूर्व मंत्री को बना दिया MLA, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Ramnivas Rawat- एमपी में विधानसभा चुनाव से संबंधित एक केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एक कांग्रेस विधायक का चुनाव निरस्त कर दिया गया है। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसी के साथ कोर्ट ने विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हारे बीजेपी के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को mla घोषित कर दिया है।