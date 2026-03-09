काम लिए पर फावड़ा तक नहीं चला : प्रदेश के बड़े महानगर की 19 कंस्ट्रक्शन फर्म ब्लैक लिस्ट, यहां देखें पूरी लिस्ट

इन फर्मों पर गिरी है गाज

-राज राजेश्वरी एसोसिएट्स (कुबेर आश्रम, इंद्रा नगर): वार्ड 30 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाइन का टेंडर 32.77त्न नीचे दर पर 23 दिसंबर 2022 को लिया। फरवरी 2023 में कार्यादेश जारी, लेकिन कई बार नोटिस, व्यक्तिगत निर्देश के बावजूद काम शुरू नहीं किया। अब तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट व परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त।

-समधिया कंस्ट्रक्शन (चिक संतर, मुरार): वार्ड 17 में सीसी रोड का टेंडर 29.32त्न नीचे लिया, काम शुरू नहीं। 2 साल ब्लैक लिस्ट व धरोहर राशि जब्त।

-बाबा मोर्धन इंटरप्राइजेज : वार्ड 1 में सामुदायिक भवन, टॉयलेट और बाउंड्रीवाल का काम 23.60त्न नीचे लिया, लेकिन शुरू नहीं किया। दो साल ब्लैक लिस्ट व धरोहर राशि जब्त।

-बुंदेला एसोसिएट्स (सुभाष नगर): वार्ड 12 में सीसी नाला का टेंडर लिया, अनुबंध तक नहीं किया। एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट।

-श्री श्याम हरीशरण इंटरप्राइजेज: क्रांति नगर-गायत्री नगर गलियों का काम लिया, शुरू नहीं किया, एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट।