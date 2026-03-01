9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

होली मिलन समारोह में सामाजिक एकता का संदेश, यूजीसी कानून का विरोध

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकारों और अवसरों को प्रभावित करने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Mar 09, 2026

होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के कार्यक्रम में समाजजनों की सहभागिता

ग्वालियर. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा संगठन के प्रदेश कार्यालय, झांसी रोड बस स्टैंड के सामने होली मिलन समारोह हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी, महिला विंग की मातृशक्ति, युवा साथी और समाज के गणमान्यजन बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गोपाल सिंह तोमर ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक एकता को मजबूत करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में आपसी आत्मीयता और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने संगठन की मातृशक्ति और देश-प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समाज और संगठन की उन्नति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संगठन उन्हें नेतृत्व और सहभागिता के समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकारों और अवसरों को प्रभावित करने वाला है। यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो संगठन ग्वालियर में बड़ा जनआंदोलन करेगा।

कार्यक्रम में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भदोरिया, जिला अध्यक्ष किरण भदोरिया, डॉ. मधु तोमर, कल्पना सिकरवार, आरती तोमर, सुमन तोमर, सीमा सिंह, रेनू चौहान, कामिनी भदोरिया, सीमा सेंगर और सुधा परिहार सहित कई महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में आभार जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर ने व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 08:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / होली मिलन समारोह में सामाजिक एकता का संदेश, यूजीसी कानून का विरोध

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पढ़े आज आपके घर की बिजली गुल तो नहीं रहेगी

आधे शहर की बिजली गुल रहेगी
ग्वालियर

MP में कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य, हलफनामे में जानकारी छुपाना पड़ गया भारी

MP High Court
ग्वालियर

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस MLA की विधायकी रद्द कर बीजेपी के पूर्व मंत्री को विजयी घोषित किया

MP High Court declares former minister Ram Niwas Rawat victorious
ग्वालियर

कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, बीजेपी के पूर्व मंत्री को बना दिया MLA, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Congress MLA Mukesh Malhotra's election cancelled by MP High Court
ग्वालियर

शहर की 108 सड़कें जर्जर, आयुक्त भोंडवे, बोले- खराब सड़क बनाई तो एजेंसी ही भरेगी कीमत

ias meeting in gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.