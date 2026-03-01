होली मिलन समारोह में सामाजिक एकता का संदेश, यूजीसी कानून का विरोध

कार्यक्रम में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भदोरिया, जिला अध्यक्ष किरण भदोरिया, डॉ. मधु तोमर, कल्पना सिकरवार, आरती तोमर, सुमन तोमर, सीमा सिंह, रेनू चौहान, कामिनी भदोरिया, सीमा सेंगर और सुधा परिहार सहित कई महिलाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में आभार जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर ने व्यक्त किया।