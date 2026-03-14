क्या सरकारी नौकरी में भर्ती हो गई बंद! चौंका देगी एमपी की ये रिपोर्ट

Government Job Alert: सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिहाज से वर्ष 2025 युवाओं के लिए बहुत मायूसी भरा रहा है। इस वर्ष नियमित कर्मचारियों की संख्या में सिर्फ 282 का ही इजाफा हुआ है। जबकि वर्ष 2024 में 16 हजार 326 नए कर्मचारी जुड़े थे। नियमित के साथ नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम आदि सभी के कर्मचारियों को शामिल किया जाए तो वर्ष 2025 में पिछले साल से संख्या बढ़ने की बजाय 3 हजार 881 कर्मचारी कम हुए हैं। हालांकि शासकीय सेवाओं में कुल कर्मचारियों में से 30.06 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं।