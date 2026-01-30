10 लेन तक बढ़ेगी चौड़ाई, तोड़ी जाएगी 208 दुकानें, नोटिस जारी

तोड़ी जाएगी 208 दुकानें Encroachment 208 shops will be demolished notice issued (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: भोपाल के अयोध्या बायपास के लिए रत्नागिरी तिराहे से काम तेज किया जा रहा है। 10 लेन तक चौड़ाई बढ़ाने रत्नागिरी तिराहे पर 208 दुकानों को हटाया(demolished) जाएगा। एसडीएम ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत भी की है। दुकानदारों का कहना है कि वे 30 साल से यहां है और ऐसे उन्हें हटा देना ठीक नहीं है। दुकानदारों ने कलेक्टर को उन्हीं की दुकान के पीछे बंद पड़ी एक फैक्ट्री में जगह देकर विस्थापित करने की मांग की।
प्रोजेक्ट के तहत करौंद चौराहा पर ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया है। इससे चौराहा पर जाम की समस्या दूर होगी। स्थानीय ट्रैफिक नीचे रोड से गुजरेगा, जबकि आगे बायपास की ओर जाने वाला ट्रैफिक सीधे ब्रिज से गुजरेगा।
रत्नागिरी तिराहा तक मेट्रो व बायपास(Ayodhya Bypass Widening) दोनों के लिए काम किया जा रहा है। भदभदा से रत्नागिरी तिराहा तक की ब्लू लाइन रत्नागिरी पर ही खत्म होगी।
मेट्रो रेल की एलीवेटेड लाइन को अंडरग्राउंड करने उत्तर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक आतिफ अकील ने शासन समेत सांसद आलोक शर्मा को पत्र लिखकर सिंधी कॉलोनी से डीआइजी बंगला तक लाइन को अंडरग्राउंड करने की मांग की। अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन मांगों से उलझन में आ रहा है। ज्ञात हो कि इंदौर में भी एलीवेटेड का अंडरग्राउंड की मांग उठी थी और बीते माह प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अंडरग्राउंड करने पर सहमति बनी।
प्रस्तावितः मेट्रो प्रोजेक्ट की ओरेंज लाइन में पुल बोगदा के बाद एशबाग से सिंधी कॉलोनी तक 3.34 किमी की अंडरग्राउंड लाइन तय है। 1100 करोड़ में इसका काम दिया गया है। अभी भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने अंडरग्राउंड स्टेशन का काम चल रहा है। इसके साथ सिंधी कॉलोनी व पुल बोगदा के पास काम शुरू हुआ है।
