31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में बिछेगा 1000 किमी नई सड़कों का जाल, इन इलाकों में बनेंगे 7 नए ब्रिज

Roads construction: कभी तीन पुलों पर सिमटा भोपाल आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग में प्रवेश कर चुका है। ब्रिज, फ्लाईओवर और हजारों किलोमीटर सड़कों के विस्तार ने 23 लाख लोगों की रफ्तार और जिंदगी दोनों बदल दी है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jan 31, 2026

1000 km New Roads construction 7 New Bridges to be built bhopal mp news

New Roads construction and 7 New Bridges to be built bhopal (फोटो- Patrika.com)

MP News: भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर सड़क और ब्रिज में तेजी आई है। 18 साल पहले तक महज तीन ब्रिज पर ही भोपाल का ट्रैफिक था, लेकिन अब 18 से अधिक ब्रिज है। करीब 1300 किमी लंबाई की नई सड़कें बनाई गई है। अब कोलार के कजलीखेड़ा, इंदौर रोड पर भौरी, नरसिंहगढ़ रोड पर श्यामपुर दोराहा, रायसेन रोड पर कोकता से आगे तक हो गया है। 1000 किमी की नई सड़कें (Road Construction) और सात नए ब्रिज (New Bridges) प्रस्तावित है।

शहर में 18 नए ब्रिज, 23 लाख लोगों को मिलेगी राहत

शहर की 23 लाख की आबादी की आवाजाही आसान करने मेट्रो, ब्रिज, फ्लाईओवर व सड़कें मिलाकर 18 नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल आखिर तक नई सडकों की सौगात मिलना शुरू होगी। अगले पांच साल में में ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। जाएंगे। नए प्रोजेक्ट से शहर में सड़कों की लंबाई पांच हजार किमी तक पहुंच जाएगी।

एक्सपर्ट व्यू…..

आर्किटेक्ट-स्ट्रक्चरल इंजीनियर राजेश चौरसिया ने बताया कि बीते सालों में भोपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ। हर क्षेत्र को ब्रिज से जोड़ा गया। आपको हर दो से तीन किमी में रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज मिल जाएगा। हाल में करीब तीन किमी का आंबेडकर ब्रिज शुरू किया गया। शहरी क्षेत्रों के आपसी जुड़ाव से शहर की आर्थिक प्रगति होती है और लोग कम समय में लंबी दूरी कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़‌ती है।

150 साल पहले बना था पुल पुख्ता

शहर में 150 साल पुराना पुल पुख्ता आज भी बरकरार है। ट्रैफिक के पूरे दबाव को झेल कर शहर के लिए सुविधा बना हुआ है। ये 1777 में बनाया था। (MP News)

सड़कों की स्थिति

  • 1500 किलोमीटर की मुख्य सड़कें नगर निगम के पास
  • 700 किलोमीटर की मुख्य सडकें पीडब्ल्यूडी के पास है
  • 300 किलोमीटर की मुख्य सड़कें एमपीआरडीसी-नेशनल हाईवे के पास
  • 2500 किलोमीटर की अंदरूनी सड़कें निगम के पास

ये भी पढ़ें

महाकाल भस्म आरती के बाद केंद्रीय मंत्री की सिंहस्थ को लेकर बड़ी घोषणा, बनेंगे 3 नए ब्रिज
उज्जैन
Simhastha 2028 three New Bridge construction in Ujjain Railway Station mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 05:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में बिछेगा 1000 किमी नई सड़कों का जाल, इन इलाकों में बनेंगे 7 नए ब्रिज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में यहां बनेगी दो लिंक रोड, 5 बड़े नेशनल एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

भोपाल

मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!

Kailash Vijayvargiya Leave Controversy Bhagirthpura Case MP News
भोपाल

Budget 2026-27: बजट को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी, इस चार क्षेत्रों पर होगा फोकस

mp budget 2026-27 mohan government will present 4 lakh 63 thousand crore budget
भोपाल

एमपी में पूर्व IAS अफसर की करोड़ों की संपत्ति जब्त, ईडी की बड़ी कार्रवाई

ED seizes assets worth crores of rupees of former IAS officer in MP
भोपाल

भोपाल में सोशल ग्रुप पार्श्वनाथ ने पंजाबी थीम पर मनाया उत्सव, 'अनेकता में एकता' का संदेश

parshwanath social group
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.