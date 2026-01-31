भोपाल में बिछेगा 1000 किमी नई सड़कों का जाल, इन इलाकों में बनेंगे 7 नए ब्रिज

MP News: भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर सड़क और ब्रिज में तेजी आई है। 18 साल पहले तक महज तीन ब्रिज पर ही भोपाल का ट्रैफिक था, लेकिन अब 18 से अधिक ब्रिज है। करीब 1300 किमी लंबाई की नई सड़कें बनाई गई है। अब कोलार के कजलीखेड़ा, इंदौर रोड पर भौरी, नरसिंहगढ़ रोड पर श्यामपुर दोराहा, रायसेन रोड पर कोकता से आगे तक हो गया है। 1000 किमी की नई सड़कें (Road Construction) और सात नए ब्रिज (New Bridges) प्रस्तावित है।