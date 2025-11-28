हटाया जाना तय… टूटेंगे 282 मकान-दूकान, बनेगी फोरलेन सड़क

पीडब्ल्यूडी एसडीओ ओएन शर्मा के अनुसार, फोरलेन निर्माण की जद में दोनों ओर के 282 से अधिक कच्चे-पक्के मकान और दुकानें आ रही हैं। निर्माण के दौरान इनका हटाया जाना तय है। फोरलेन कुल 20 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसमें 7- 7 मीटर की डामर सड़क, 1 मीटर डिवाइडर, दोनों ओर 1-1 मीटर के नाले और 1.5-1.5 मीटर के शेल्डर (सड़क के दोनों किनारों पर बनी सुरक्षा एवं सहायक पट्टी) शामिल रहेंगे। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 72 करोड़ 88 लाख रुपए निर्धारित की गई है।