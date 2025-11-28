हटाया जाना तय… टूटेंगे 282 मकान-दूकान, बनेगी फोरलेन सड़क

टूटेंगे 282 मकान-दूकान, बनेगी फोरलेन सड़क houses shops will be demolishe (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: ग्वालियर शहर का ट्रैफिक सिस्टम सुधारने की दिशा में एक और बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। कटी घाटी भूस की टाल के पास से गिरवाई स्थित बेला की बावड़ी तक 10.40 किमी लंबे फोरलेन का निर्माण होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे पूरा कर रिपोर्ट भोपाल भेज दी है। वर्ष 2026 में अतिक्रमण हटाने(Demolished) के साथ इसका काम शुरू होने की उम्मीद है।
पीडब्ल्यूडी एसडीओ ओएन शर्मा के अनुसार, फोरलेन निर्माण की जद में दोनों ओर के 282 से अधिक कच्चे-पक्के मकान और दुकानें आ रही हैं। निर्माण के दौरान इनका हटाया जाना तय है। फोरलेन कुल 20 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसमें 7- 7 मीटर की डामर सड़क, 1 मीटर डिवाइडर, दोनों ओर 1-1 मीटर के नाले और 1.5-1.5 मीटर के शेल्डर (सड़क के दोनों किनारों पर बनी सुरक्षा एवं सहायक पट्टी) शामिल रहेंगे। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 72 करोड़ 88 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
फोरलेन बनने के बाद यह मार्ग सीधे विक्की फैक्ट्री और शिवपुरी लिंक रोड से जुड़ जाएगा। इससे भारी वाहनों को शहर के भीतर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। क्षेत्र के व्यावसायिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आसपास की कॉलोनियों में जाम की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
फोरलेन विस्तार में 282 से ज्यादा अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। शासन से अनुमति मिलते ही इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रभावित लोगों को एफएआर के आधार पर मुआवजा एवं राहत राशि देने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए प्रोजेक्ट में करीब 20 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। वहीं सड़क चौड़ी करने के दौरान बिजली पोल, खंभे और ट्रांसफार्मर भी शिफ्ट किए जाएंगे।
कटी घाटी से गिरवाई पुलिस चौकी होते हुए बेला की बावड़ी तक फिलहाल 10 मीटर चौड़ी सड़क दिखती जरूर है, लेकिन हाथठेलों और दुकानों का सामान के कारण सड़क 6 से 7 मीटर ही बची है। यही कारण है कि सुबह-शाम भारी जाम की स्थिति बनती है। इससे गिरवाई, गोलपहाड़िया, लक्ष्मीगंज मंडी और आसपास की कॉलोनियों में रोजाना होने वाली जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कटीघाटी से बेला की बावड़ी तक फोरलेन बनाने के लिए सर्वे व अतिक्रमण हटाने संबंधी सभी कार्य को पूरा कर रिपोर्ट भोपाल भेज दी है। अगले साल ही अतिक्रमण हटाने के साथ फोरलेन बनाने की कार्रवाई शुरू होगी।- देवेंद्र भदौरिया, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी
