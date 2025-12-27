27 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

मेले का आगाज, लेकिन ‘आरटीओ की छूट का इंतजार

मेले का आगाज, लेकिन 'आरटीओ की छूट का इंतजार

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 27, 2025

माधवराव सिंधिया व्यापार मेले

ग्वालियर. वर्ष 2025-26 के माधवराव सिंधिया व्यापार मेले का शुभारंभ गुरुवार को मेला मैदान में हुए अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट के दौरान हो चुका है। व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी के बीच 61 दिन के लिए लगाया जाना है। नियमानुसार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोड टैक्स में 50 फीसदी आरटीओ छूट भी इसी अवधि के लिए दी जाती है। मेला छूट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। आरटीओ छूट के लिए संभागीय आयुक्त मनोज खत्री दो बार परिवहन विभाग को पत्र भी भेज चुके हैं। बावजूद इसके मेला प्रारंभ होने के बाद भी छूट की घोषणा नहीं हो पाई। गत वर्ष भी ऐसा ही किया गया था। पिछले साल ग्वालियर में 42 दिन के ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों पर रोड टैक्स में छूट मिलने पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2,630 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। जिसमें 27 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी। ग्वालियर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिकांत समाधिया का कहना है कि जब मेला लगाने की तारीख 25 दिसंबर तय है तो फिर पहले से इसी दिन से छूट की घोषणा क्यों नहीं होती, ऐसे में कारोबारियों के साथ-साथ मेले को ही नुकसान उठाना पड़ता है।

30 दिसंबर को कैबिनेट बैठक का इंतजार

ग्वालियर आए प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कारोबारियों से कहा था कि ग्वालियर मेले की छूट की घोषणा 30 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में की जाएगी। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होगा।

गत वर्ष 14 जनवरी को आया था नोटिफिकेशन

पिछले साल मेला छूट का नोटिफिकेशन 14 जनवरी को उज्जैन मेले के साथ ही आया था, छूट मिलना 17 जनवरी से शुरू हो सकी थी। ऐसे में ऑटोमोबाइल कारोबारियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल भी उज्जैन मेले के साथ ही ग्वालियर मेले की आरटीओ छूट प्रदान की जाएगी।

झूला सेक्टर, खान-पान की दुकानों पर छाई रौनक

ग्वालियर मेला उद्घाटन के दूसरे दिन यानि शुक्रवार को बड़ी तादाद में सैलानी मेले का आनंद उठाने पहुंचे। खास तौर पर झूला सेक्टर, खेल-खिलौनों, सॉफ्टी-भेलपूरी एवं रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की दुकानों पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। हल्के-हल्के सर्द मौसम में सैलानी मेले के विभिन्न सेक्टरों में सूप व सॉफ्टी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए।

