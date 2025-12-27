मेले का आगाज, लेकिन ‘आरटीओ की छूट का इंतजार

ग्वालियर. वर्ष 2025-26 के माधवराव सिंधिया व्यापार मेले का शुभारंभ गुरुवार को मेला मैदान में हुए अभ्युदय मप्र ग्रोथ समिट के दौरान हो चुका है। व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी के बीच 61 दिन के लिए लगाया जाना है। नियमानुसार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोड टैक्स में 50 फीसदी आरटीओ छूट भी इसी अवधि के लिए दी जाती है। मेला छूट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। आरटीओ छूट के लिए संभागीय आयुक्त मनोज खत्री दो बार परिवहन विभाग को पत्र भी भेज चुके हैं। बावजूद इसके मेला प्रारंभ होने के बाद भी छूट की घोषणा नहीं हो पाई। गत वर्ष भी ऐसा ही किया गया था। पिछले साल ग्वालियर में 42 दिन के ऑटोमोबाइल सेक्टर में वाहनों पर रोड टैक्स में छूट मिलने पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2,630 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। जिसमें 27 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री हुई थी। ग्वालियर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिकांत समाधिया का कहना है कि जब मेला लगाने की तारीख 25 दिसंबर तय है तो फिर पहले से इसी दिन से छूट की घोषणा क्यों नहीं होती, ऐसे में कारोबारियों के साथ-साथ मेले को ही नुकसान उठाना पड़ता है।