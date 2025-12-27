कैदियों पर कसेगी ‘डिजिटल नकेल’… जेल में एंट्री पर होगी बायोमेट्रिक स्कैनिंग, हर बंदी की बनेगी ‘कुंडली’ अपराध करने पर मिनटों में होगी पहचान

ग्वालियर. जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बंदियों पर पैनी नजर रखने के लिए मध्यप्रदेश की सभी जेलों में अब अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। इस पहल के तहत, प्रत्येक बंदी की एक विस्तृत ‘डिजिटल कुंडली’ बनाई जाएगी, जिसमें उनकी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होगी। जैसे ही कोई बंदी जेल में कदम रखेगा, एंट्री प्वाइंट पर उसकी बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी, जिसमें उसकी आंख, चेहरे और उंगलियों के निशान स्कैन किए जाएंगे। इसके अलावा, डीएनए प्रोफाइङ्क्षलग के लिए ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा।