27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

कैदियों पर कसेगी ‘डिजिटल नकेल’… जेल में एंट्री पर होगी बायोमेट्रिक स्कैनिंग, हर बंदी की बनेगी ‘कुंडली’ अपराध करने पर मिनटों में होगी पहचान

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बंदियों पर पैनी नजर रखने के लिए मध्यप्रदेश की सभी जेलों में अब अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जा

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 27, 2025

biometric scaning in jail

ग्वालियर. जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और बंदियों पर पैनी नजर रखने के लिए मध्यप्रदेश की सभी जेलों में अब अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। इस पहल के तहत, प्रत्येक बंदी की एक विस्तृत ‘डिजिटल कुंडली’ बनाई जाएगी, जिसमें उनकी बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होगी। जैसे ही कोई बंदी जेल में कदम रखेगा, एंट्री प्वाइंट पर उसकी बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी, जिसमें उसकी आंख, चेहरे और उंगलियों के निशान स्कैन किए जाएंगे। इसके अलावा, डीएनए प्रोफाइङ्क्षलग के लिए ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा।

यह सारा डेटा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ( एनएएफआइएस ) के केंद्रीय रिकॉर्ड में जमा होगा, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉड्र्स ब्यूरो ( एनसीआरबी ) संचालित करता है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रदेश भर की जेलों को 17 उपकरण मुहैया कराए हैं, जिनमें ग्वालियर सेंट्रल जेल को भी स्कैनिंग किट प्राप्त हो चुकी है।

आइसीजेएस पोर्टल से जुड़ेगा डेटा, ई-पेशी में भी मददगार

यह नई प्रणाली इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ( आइसीजेएस ) पोर्टल से भी जुड़ेगी, जिसके तहत अदालतें, पुलिस और जेल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में बंदियों को पेशी पर अदालत ले जाने की बजाय उनकी ई-पेशी कराई जा रही है।

ऐसे काम करेगी किट… जेल से बाहर निकलने पर भी ‘रडार’ पर रहेंगे बंदी

जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल से निकलने के बाद भी कैदी ‘रडार’ पर रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि अगर वह देश में कहीं भी अपराध करता है और सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है या मौके पर फिंगर प्रिंट मिलते हैं, तो नेफिस के रिकॉर्ड में दर्ज उसकी आंखों के रेटिना, चेहरे के फोटो और फिंगर प्रिंट के माध्यम से उसकी तत्काल पहचान हो सकेगी।

जेल में बनेगा स्कैनिंग कक्ष…

बंदियों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग के लिए एनसीआरबी ने ग्वालियर की सेंट्रल जेल को आवश्यक उपकरण, जैसे बायोमेट्रिक मशीन, रेटिना स्कैनर, कैमरे और ब्लड सैंपङ्क्षलग किट सहित 17 उपकरण मुहैया कराए हैं। इन उपकरणों के लिए जेल में एक विशेष स्कैनिंग कक्ष तैयार किया जा रहा है।

स्कैनिंग प्रक्रिया

पुराने बंदी: बायोमेट्रिक डेटा भले ही पुलिस रिकॉर्ड में हो, लेकिन नई प्रक्रिया में इन सभी बंदियों को दोबारा डिजिटल स्कैन किया जाएगा।
नए बंदी: नाम, पता और जुर्म का ब्यौरा दर्ज कर स्कैनिंग रूम में ले जाया जाएगा। उंगली-अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, रेटिना स्कैन होगा, चेहरे का कई एंगल से फोटो लिया जाएगा और डीएनए सैंपल भी लिया जाएगा।

सुरक्षा में कसावट, अपराधों पर लगाम कसेगी

जेल में बंदियों का बायोमेट्रिक स्कैन होगा। इससे जेल की सुरक्षा और बंदियों की निगरानी में कसावट होगी। बंदियों के फिंगर प्रिंट, आखों के रेटीना और चेहरे की स्कैनिंग से उनकी पहचान आसान होगी। इसके लिए जरिए बंदियों का किसी भी तरह का बाहरी संपर्क भी रडार पर रहेगा।
विदित सिरवैया जेल अधीक्षक ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 05:59 pm

Published on:

27 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कैदियों पर कसेगी ‘डिजिटल नकेल’… जेल में एंट्री पर होगी बायोमेट्रिक स्कैनिंग, हर बंदी की बनेगी ‘कुंडली’ अपराध करने पर मिनटों में होगी पहचान

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

61 दिवसीय मेले में ऑटोमोबाइल कारोबारी आस में, पिछले साल भी 42 दिन तक के लिए ही मिली थी छूट

ग्वालियर

सिर्फ एक उप पंजीयक ने की तीन फेसलेस रजिस्ट्री, ग्वालियर का आंकड़ा कम रहा, आइजी ने दिए कार्रवाई के आदेश

फेसलेस में उप पंजीयक नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी, इस कारण वरिष्ठ अधिकारी नाराज, फेसलेस सेवा के तहत सालभर में 1 लाख लोगों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं
समाचार

एईआरओ की आइडी जनरेट, अब मतदाताओं को जाएंगे नोटिस, पक्ष रखने के लिए सात दिन का मिल सकता है समय

एक दिन में 50 से 60 मतदाताओं की होगी सुनवाई, बूथ के हिसाब से सुना जाएगा मतदाता को
समाचार

सुपर स्पेशियलिटी में 6 माह से सुविधाएं बदहाल, लिफ्ट बंद, फॉल्स सीलिंग टूटी; मरीज और परिजन परेशान

सुपर स्पेशियलिटी में 6 माह से सुविधाएं बदहाल, लिफ्ट बंद, फॉल्स सीलिंग टूटी; मरीज और परिजन रोज हो रहे परेशान
ग्वालियर

स्लीपर बसों में मनमाना मॉडिफिकेशन, यात्रियों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़

modified bus
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.