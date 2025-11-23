BJP पार्षद कुर्सी से उठकर करने लगे तू-तू-मैं-मैं, बड़े नेताओं तक पहुंची बात, ये है पूरा मामला

दरअसल, कार्तिक मेले में अवैध झूले या दुकान लगाने या इसको लेकर कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है। लगभग हर साल ही भूमि आवंटन व अवैध दुकान-झूले का मामला उठता है और विवाद की स्थिति बनती है। कभी अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों में विवाद होते हैं तो कभी आवंटन को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों पर अंगुलियां उठती हैं। निगम ने जब आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन की तब भी इसका खासा विरोध कर विवाद की स्थिति बनाई गई थी। वर्ष 2022 में मेले के दौरान महिला व्यापारी ने उन्हें आवंटित जमीन को लेकर मेला माफिया द्वारा धमकाने की शिकायत की थी। महिला ने एक युवक को पीटा भी था। इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व नाव के झूले को लेकर आर्थिक अनियमितता के आरोप लगे थे। एक बार मौत के कुआ लगाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। कुछ साल पहले कार्तिक मेला ग्राउंड स्थित द्वार के पास लगी दुकान को हटाने के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगे थे।