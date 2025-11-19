Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

एमपी के IAS अधिकारी को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जाएंगे दिल्ली

MP News: मध्यप्रदेश के आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदागी सौंपी है। एमपी कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश लवानिया(IAS Avinash Lavania) को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया गया है।

जबलपुर

Avantika Pandey

Nov 19, 2025

MP News:मध्यप्रदेश के आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदागी सौंपी है। एमपी कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश लवानिया(IAS Avinash Lavania) को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया गया है। केंद्र सरकार मने अविनाश लवानिया को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है।

दिल्ली में जल्द पदभार करेंगे ग्रहण

जानकारि के मुताबिक, यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से राज्य की मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में लवानिया को तुरंत राज्य सरकार की ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश के बाद वे जल्द ही दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे।

वर्तमान में अविनाश लवानिया जबलपुर में पदस्थ

बता दें कि, आईएएस अधिकारी अविनास लवानिया वर्तमान में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के बाद अब वे शीघ्र ही दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक, अविनाश लवानिया इससे पहले मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और ऊर्जा क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना होती रही है।

19 Nov 2025 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी के IAS अधिकारी को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जाएंगे दिल्ली

