एमपी के IAS अधिकारी को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जाएंगे दिल्ली

बता दें कि, आईएएस अधिकारी अविनास लवानिया वर्तमान में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के बाद अब वे शीघ्र ही दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक, अविनाश लवानिया इससे पहले मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और ऊर्जा क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना होती रही है।