महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, नॉर्मल डिलीवरी से जन्मे दो बेटियां और एक बेटा

MP News: दमोह जिले के ग्राम पंचायत हर्रई तेजगढ़ में मंगलवार को स्थानीय निवासी रेवती विश्वकर्मा, पत्नी ललित विश्वकर्मा, ने एक साथ तीन बच्चों दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। यह प्रसव जिला अस्पताल दमोह में सामान्य प्रक्रिया से कराया गया। जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 4 बजे प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन रेवती को तेजगढ़ उप-स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में सुबह 8.30 बजे तीनों शिशुओं का जन्म(Triplets Birth) हुआ।
डॉ रविन्द्र ठाकुर के अनुसार, तीनों बच्चे जन्म के समय सामान्य स्थिति में पाए गए। हालांकि, एक शिशु का वजन कम होने के कारण उसे एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उपचार जारी है। माता रेवती की स्थिति भी सामान्य बताई गई है।
रेवती और ललित विश्वकर्मा के परिवार में पहले से दो बेटियां मानवी (4 वर्ष) और मोनिका (2 वर्ष) हैं। अब तीन और बच्चों के जन्म से परिवार में कुल पांच बच्चे हो गए हैं। चिकित्सकों ने बताया कि जुड़वां प्रसव सामान्य होते हैं, लेकिन एक साथ तीन बच्चों का जन्म चिकित्सा दृष्टि से दुर्लभ माना जाता है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार शिशुओं और मां की नियमित निगरानी जारी है।
