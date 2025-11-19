महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, नॉर्मल डिलीवरी से जन्मे दो बेटियां और एक बेटा

MP News: दमोह जिले के ग्राम पंचायत हर्रई तेजगढ़ में मंगलवार को स्थानीय निवासी रेवती विश्वकर्मा, पत्नी ललित विश्वकर्मा, ने एक साथ तीन बच्चों दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। यह प्रसव जिला अस्पताल दमोह में सामान्य प्रक्रिया से कराया गया। जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 4 बजे प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन रेवती को तेजगढ़ उप-स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में सुबह 8.30 बजे तीनों शिशुओं का जन्म(Triplets Birth) हुआ।