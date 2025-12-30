30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह न्यूज : दोपहर में आरक्षक पति की अंत्येष्टि, शाम को पत्नी ने पीया जहरीला पदार्थ

Damoh constable suicide case

less than 1 minute read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Dec 30, 2025

Damoh constable suicide case

Damoh constable suicide case

दमोह. सागर कोतवाली में पदस्थ दमोह निवासी आरक्षक रूपेश साहू की मौत के बाद अब उसकी पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ पीकर जान देने का प्रयास किया है। महिला को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे फिलहाल आइसीयू में रखा गया है। मामले में परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है।
जानकारी के अनुसार आरक्षक रहे रूपेश साहू की मौत के बाद सोमवार की दोपहर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया था। जहां से दोपहर में मृतक की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान माहौल काफी गमगीन देखने मिला। अंत्येष्टि के बाद अधिकांश रिश्तेदार घर से चले गए थे, जबकि लड़की के मायके पक्ष सहित अन्य लोग घर पर ही रुके थे।

इसी दौरान शाम करीब साढ़े ६ बजे रूपेश की पत्नी नीता साहू ने घर में रखे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने जैसे ही नीता को उल्टी करते देखा तो तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसका उपचार शुरू किया गया। शाम करीब ७ बजे नीता की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में ले जाया गया। फिलहाल दमोह में ही उसे भर्ती कराया गया है।

इस पूरे में मामले में साथ में आए परिजनों से चर्चा कर अधिक जानकारी चाही गई, लेकिन परिजनों ने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, जिससे घटनाक्रम के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पूर घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि, कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की विवेचना सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। जहां से फिलहाल जांच शुरू नहीं की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह न्यूज : दोपहर में आरक्षक पति की अंत्येष्टि, शाम को पत्नी ने पीया जहरीला पदार्थ

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह का मौसम : शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिन में भी टोपा, मफलर से लैस नजर आए लोग

दमोह का मौसम
दमोह

एमपी में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

damoh
दमोह

दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

Damoh murder case
दमोह

दमोह जिला अस्पताल : तीन महिलाओं ने अपने खर्च पर बदली वार्ड की सूरत

जिला अस्पताल में सेवा की अनूठी मिसाल:
दमोह

दमोह की हजारी तलैया में मछलियां मरने से हड़कंप

तालाब के पानी में जहर मिलाने की आरोप, पानी के उपयोग पर रोक, ठंड की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होना भी बताई जा रही मौत की वजह
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.