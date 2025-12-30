दमोह न्यूज : दोपहर में आरक्षक पति की अंत्येष्टि, शाम को पत्नी ने पीया जहरीला पदार्थ

Damoh constable suicide case
दमोह. सागर कोतवाली में पदस्थ दमोह निवासी आरक्षक रूपेश साहू की मौत के बाद अब उसकी पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ पीकर जान देने का प्रयास किया है। महिला को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे फिलहाल आइसीयू में रखा गया है। मामले में परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है।
जानकारी के अनुसार आरक्षक रहे रूपेश साहू की मौत के बाद सोमवार की दोपहर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया था। जहां से दोपहर में मृतक की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान माहौल काफी गमगीन देखने मिला। अंत्येष्टि के बाद अधिकांश रिश्तेदार घर से चले गए थे, जबकि लड़की के मायके पक्ष सहित अन्य लोग घर पर ही रुके थे।
इसी दौरान शाम करीब साढ़े ६ बजे रूपेश की पत्नी नीता साहू ने घर में रखे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने जैसे ही नीता को उल्टी करते देखा तो तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसका उपचार शुरू किया गया। शाम करीब ७ बजे नीता की हालत गंभीर होने पर आईसीयू में ले जाया गया। फिलहाल दमोह में ही उसे भर्ती कराया गया है।
इस पूरे में मामले में साथ में आए परिजनों से चर्चा कर अधिक जानकारी चाही गई, लेकिन परिजनों ने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया, जिससे घटनाक्रम के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते पूर घटनाक्रम सामने आया है। हालांकि, कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की विवेचना सिटी कोतवाली पुलिस कर रही है। जहां से फिलहाल जांच शुरू नहीं की गई है।
