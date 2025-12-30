दमोह न्यूज : दोपहर में आरक्षक पति की अंत्येष्टि, शाम को पत्नी ने पीया जहरीला पदार्थ

दमोह. सागर कोतवाली में पदस्थ दमोह निवासी आरक्षक रूपेश साहू की मौत के बाद अब उसकी पत्नी ने भी जहरीला पदार्थ पीकर जान देने का प्रयास किया है। महिला को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे फिलहाल आइसीयू में रखा गया है। मामले में परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है।

जानकारी के अनुसार आरक्षक रहे रूपेश साहू की मौत के बाद सोमवार की दोपहर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया था। जहां से दोपहर में मृतक की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान माहौल काफी गमगीन देखने मिला। अंत्येष्टि के बाद अधिकांश रिश्तेदार घर से चले गए थे, जबकि लड़की के मायके पक्ष सहित अन्य लोग घर पर ही रुके थे।