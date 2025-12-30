दमोह का मौसम : शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिन में भी टोपा, मफलर से लैस नजर आए लोग

दमोह. पौष के दूसरे माह में ठंड का असर जमकर दिख रहा है। एक सप्ताह पहले बढ़ी ठिठुरन अब अपने न्यूनतम स्तर पर है। जिसका प्रभावी असर सोमवार को देखने मिला। सुबह से ही शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। इसके बाद दोपहर १२ बजे तक कोहरा रहा। जिससे काफी आवागमन भी प्रभावित रहे। कोहरा की वजह से ट्रेनें भी देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के चलते छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी हुई, जबकि उनके अभिभावक भी परेशान नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंडक बढ़ सकती है।