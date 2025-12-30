30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह का मौसम : शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिन में भी टोपा, मफलर से लैस नजर आए लोग

दोपहर 12 बजे तक रहा कोहरा, दिन का पारा 3 डिग्री सेल्सियस गिरा

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Dec 30, 2025

दमोह का मौसम

दमोह का मौसम

दमोह. पौष के दूसरे माह में ठंड का असर जमकर दिख रहा है। एक सप्ताह पहले बढ़ी ठिठुरन अब अपने न्यूनतम स्तर पर है। जिसका प्रभावी असर सोमवार को देखने मिला। सुबह से ही शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। इसके बाद दोपहर १२ बजे तक कोहरा रहा। जिससे काफी आवागमन भी प्रभावित रहे। कोहरा की वजह से ट्रेनें भी देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के चलते छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी हुई, जबकि उनके अभिभावक भी परेशान नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंडक बढ़ सकती है।

पौष माह के दूसरे पखवाड़े में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। बीते एक सप्ताह से बढ़ती ठिठुरन सोमवार को अपने चरम पर नजर आई। सुबह से ही शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। हालात ऐसे रहे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम रही और आवागमन प्रभावित हुआ।

शहर में दिन के समय भी लोग टोपा, मफलर, जैकेट और ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए। ठंड का असर इतना अधिक रहा कि दोपहर में भी धूप की गर्माहट महसूस नहीं हो सकी। बाजारों और मुख्य चौराहों पर अलाव का सहारा लेते लोग दिखाई दिए। शीतलहर के चलते खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से दमोह स्टेशन पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। वहीं, सुबह के समय स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी ठंड और कोहरे के कारण दिक्कतें आईं। अभिभावक बच्चों को भारी कपड़ों में स्कूल भेजते नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर बच्चों की उपस्थिति भी कम रही।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 22 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। विभाग ने आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। शीतलहर का असर बने रहने से लोगों को अभी और ठिठुरन झेलनी पड़ सकती है।

ठंड बढ़ने के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने, गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह का मौसम : शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिन में भी टोपा, मफलर से लैस नजर आए लोग

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह न्यूज : दोपहर में आरक्षक पति की अंत्येष्टि, शाम को पत्नी ने पीया जहरीला पदार्थ

Damoh constable suicide case
दमोह

एमपी में कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

damoh
दमोह

दमोह में युवक की हत्या कर शव बाईपास किनारे फेका

Damoh murder case
दमोह

दमोह जिला अस्पताल : तीन महिलाओं ने अपने खर्च पर बदली वार्ड की सूरत

जिला अस्पताल में सेवा की अनूठी मिसाल:
दमोह

दमोह की हजारी तलैया में मछलियां मरने से हड़कंप

तालाब के पानी में जहर मिलाने की आरोप, पानी के उपयोग पर रोक, ठंड की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होना भी बताई जा रही मौत की वजह
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.