दमोह का मौसम : शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, दिन में भी टोपा, मफलर से लैस नजर आए लोग

दमोह का मौसम
दमोह. पौष के दूसरे माह में ठंड का असर जमकर दिख रहा है। एक सप्ताह पहले बढ़ी ठिठुरन अब अपने न्यूनतम स्तर पर है। जिसका प्रभावी असर सोमवार को देखने मिला। सुबह से ही शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। इसके बाद दोपहर १२ बजे तक कोहरा रहा। जिससे काफी आवागमन भी प्रभावित रहे। कोहरा की वजह से ट्रेनें भी देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के चलते छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी हुई, जबकि उनके अभिभावक भी परेशान नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंडक बढ़ सकती है।
पौष माह के दूसरे पखवाड़े में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। बीते एक सप्ताह से बढ़ती ठिठुरन सोमवार को अपने चरम पर नजर आई। सुबह से ही शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। हालात ऐसे रहे कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम रही और आवागमन प्रभावित हुआ।
शहर में दिन के समय भी लोग टोपा, मफलर, जैकेट और ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए। ठंड का असर इतना अधिक रहा कि दोपहर में भी धूप की गर्माहट महसूस नहीं हो सकी। बाजारों और मुख्य चौराहों पर अलाव का सहारा लेते लोग दिखाई दिए। शीतलहर के चलते खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से दमोह स्टेशन पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। वहीं, सुबह के समय स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी ठंड और कोहरे के कारण दिक्कतें आईं। अभिभावक बच्चों को भारी कपड़ों में स्कूल भेजते नजर आए, जबकि कुछ जगहों पर बच्चों की उपस्थिति भी कम रही।
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 22 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। विभाग ने आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। शीतलहर का असर बने रहने से लोगों को अभी और ठिठुरन झेलनी पड़ सकती है।
ठंड बढ़ने के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने, गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की गई है।
