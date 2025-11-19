सिर्फ 3 घंटे में होंगे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ऐसे ले सकते हैं सुविधा

PM Shri Tourism Helicopter Service (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: शिव भक्तों के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा(PM Shri Tourism Helicopter Service) के रूप में गुरुवार से बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। इसमें हेलिकाप्टर के जरिए सिर्फ तीन घंटे में बाबा के भक्त उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। योजना का बड़ा लाभ प्रदेशवासियों के साथ देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को मिलेगा।
पर्यटन को बढ़ावा और सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा योजना शुरू की। पर्यटन निगम के माध्यम से यह तीन सेक्टर में शुरू की जा रही है। पहले सेक्टर में 20 नवंबर को इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर के बीच सेवा शुरू होगी। हालांकि पहले दिन सिर्फ इंदौर व उज्जैन के बीच सेवा संचालित होगी। इसके बाद तीनों शहरों के बीच यह सुविधा मिलेगी। तय शेड्यूल अनुसार बुधवार व गुरुवार को छोडक़र सप्ताह के शेष पांच दिन फ्लाइट संचालित होगी। 6 सीटर हेलिकाप्टर से हवाई यात्रा करने के लिए एक से दूसरे शहर के बीच प्रति यात्री को 5 से 6500 रुपए तक खर्च करना होंगे।
हेलिकाप्टर में यात्रा सुविधा के लिए ऑनलाइन फ्लाइट बुक की जा सकती है। फ्लाइट शेड्युल की जानकारी और बुकिंग के लिए https//www.flyola.in/ और httpsÑ//air. irctc.co.in/ flyola वेब साइट का उपयोग कर सकते हैं।
पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा 20 नवंबर से संचालित की जाएगी। न्यूनतम समय में श्रद्धालु व पर्यटक इस सुविधा का लाभ लेकर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर पहुंच सकेंगे। सुविधा संचालन के लिए उज्जैन में पुलिस लाइन हैलिपेड का उपयोग की स्वीकृति दी गई है।- रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर
