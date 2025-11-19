सिर्फ 3 घंटे में होंगे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ऐसे ले सकते हैं सुविधा

पर्यटन को बढ़ावा और सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा योजना शुरू की। पर्यटन निगम के माध्यम से यह तीन सेक्टर में शुरू की जा रही है। पहले सेक्टर में 20 नवंबर को इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर के बीच सेवा शुरू होगी। हालांकि पहले दिन सिर्फ इंदौर व उज्जैन के बीच सेवा संचालित होगी। इसके बाद तीनों शहरों के बीच यह सुविधा मिलेगी। तय शेड्यूल अनुसार बुधवार व गुरुवार को छोडक़र सप्ताह के शेष पांच दिन फ्लाइट संचालित होगी। 6 सीटर हेलिकाप्टर से हवाई यात्रा करने के लिए एक से दूसरे शहर के बीच प्रति यात्री को 5 से 6500 रुपए तक खर्च करना होंगे।