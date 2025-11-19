Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

सिर्फ 3 घंटे में होंगे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ऐसे ले सकते हैं सुविधा

MP News: शिव भक्तों के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा(PM Shri Tourism Helicopter Service) के रूप में गुरुवार से बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Nov 19, 2025

PM Shri Tourism Helicopter Service

PM Shri Tourism Helicopter Service (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: शिव भक्तों के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा(PM Shri Tourism Helicopter Service) के रूप में गुरुवार से बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। इसमें हेलिकाप्टर के जरिए सिर्फ तीन घंटे में बाबा के भक्त उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। योजना का बड़ा लाभ प्रदेशवासियों के साथ देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को मिलेगा।

देखें पूरा शेड्यूल

20 नवंबर को इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर के बीच सेवा शुरू

पर्यटन को बढ़ावा और सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा योजना शुरू की। पर्यटन निगम के माध्यम से यह तीन सेक्टर में शुरू की जा रही है। पहले सेक्टर में 20 नवंबर को इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर के बीच सेवा शुरू होगी। हालांकि पहले दिन सिर्फ इंदौर व उज्जैन के बीच सेवा संचालित होगी। इसके बाद तीनों शहरों के बीच यह सुविधा मिलेगी। तय शेड्यूल अनुसार बुधवार व गुरुवार को छोडक़र सप्ताह के शेष पांच दिन फ्लाइट संचालित होगी। 6 सीटर हेलिकाप्टर से हवाई यात्रा करने के लिए एक से दूसरे शहर के बीच प्रति यात्री को 5 से 6500 रुपए तक खर्च करना होंगे।

ऐसे ले सकते हैं सुविधा

हेलिकाप्टर में यात्रा सुविधा के लिए ऑनलाइन फ्लाइट बुक की जा सकती है। फ्लाइट शेड्युल की जानकारी और बुकिंग के लिए https//www.flyola.in/ और httpsÑ//air. irctc.co.in/ flyola वेब साइट का उपयोग कर सकते हैं।

उपयोग की स्वीकृति दे दी है

पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा 20 नवंबर से संचालित की जाएगी। न्यूनतम समय में श्रद्धालु व पर्यटक इस सुविधा का लाभ लेकर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर पहुंच सकेंगे। सुविधा संचालन के लिए उज्जैन में पुलिस लाइन हैलिपेड का उपयोग की स्वीकृति दी गई है।- रौशनकुमार सिंह, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

PM Kisan Yojana: आज एमपी के किसानों को मिलेंगे 2000, खाते में आएंगे 21वीं किस्त पैसे
भोपाल
PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 10:03 am

Published on:

19 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सिर्फ 3 घंटे में होंगे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ऐसे ले सकते हैं सुविधा

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धूमधाम से हो रही थी शादी, अचानक वकील के साथ पहुंची पहली पत्नी, जमकर हुआ ड्रामा

first wife arrived at her husband wedding
उज्जैन

371 करोड़ मंजूर: MP में ‘4-लेन’ ब्रिज होगा ‘6-लेन’, टेंडर जारी

(सोर्स: सोशल मीडिया)
उज्जैन

धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना लेकर महाकाल आईं प्रसिद्ध एक्ट्रेस, नंदी के कान में कही मन की बात

Actress Jayaprada prayed to Mahakal for Dharmendra's good health
उज्जैन

कांग्रेस के दिग्गज नेता के ‘समधी’ बनेंगे ‘CM मोहन यादव’, इस दिन होगी शादी

उज्जैन

आज मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव करेंगे 8000 करोड़ के मेगा सोलर प्लांट का भूमिपूजन

cm mohan yadav
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.