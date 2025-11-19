Patrika LogoSwitch to English

PM Kisan Yojana: आज एमपी के किसानों को मिलेंगे 2000, खाते में आएंगे 21वीं किस्त पैसे

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त का लाभ मध्यप्रदेश सहित देशभर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलने वाला है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 19, 2025

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शामिल है। इस योजना से मध्यप्रदेश के लाखों किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 3 किस्तों में मिलने वाली ये राशि 4-4 महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के खातें में डायरेक्ट आ जाती है। अब तक योजना के तहत किसानों को 20 किस्ते जारी कि जा चुकी हैं। आज किसानों के खातें में योजना की 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) ट्रांसफर की जाएगी।

आज खाते में आएगी 21वीं किस्त

जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को योजना से जुड़े देशभर के किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी कि गई थी। अब 3 महीने का समय में बीत चुका है। ऐसे में करोड़ों किसान 21वीं किस्त(PM Kisan 21th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार आज यानि 19 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेगी। 21वीं किस्त का लाभ मध्यप्रदेश सहित देशभर के 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलने वाला है। इस किस्त के लिए सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी।

हुई थी घोषणा

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • आवेदक मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हो
  • वे किसान, जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो
  • दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि हो
  • आवेदक किसान के पास आधार कार्ड हो
  • बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है
  • पीएम किसान के लिए फार्मर आइडी अनिवार्य

ऐसे करें E-KYC

Published on:

19 Nov 2025 08:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / PM Kisan Yojana: आज एमपी के किसानों को मिलेंगे 2000, खाते में आएंगे 21वीं किस्त पैसे

