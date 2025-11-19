Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

‘मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी…’, भोपाल की राजकुमारी ने पति पर तान दी थी रिवॉल्वर

Bhopal News: भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी व राजकुमारी आबिदा सुल्तान, जिन्होंने ताज के बोझ तले भी अपने बेटे के लिए मौत को ललकारा। अपने पति पर रिवॉल्वर तान दी… पति का घर छोड़ दिया, राजसी ठाठ छोड़ दिया और बस मां बनकर रह गई।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 19, 2025

Bhopal Princess Abida Sultan

Bhopal Princess Abida Sultan 'या तो तुम मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी...', भोपाल की राजकुमारी ने तान दी थी अपने पति पर रिवॉल्वर

Bhopal News: हमारे समाज में मां को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। मां चाहे अमीर हो या गरीब, कहीं की राजकुमारी हो या फिर एक आम औरत वो अपने बच्चे के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटटी। ऐसी ही एक शख्सियत थीं भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी व राजकुमारी आबिदा सुल्तान(Bhopal Princess Abida Sultan), जिन्होंने ताज के बोझ तले भी अपने बेटे के लिए मौत को ललकारा। अपने पति पर रिवॉल्वर तान दी… पति का घर छोड़ दिया, राजसी ठाठ छोड़ दिया और बस मां बनकर रह गई।

17 साल में हुई थी शादी

आबिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी थीं। आबिदा को बचपन से ही घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना और प्लेन उड़ाने का शौक था। लोग कहते थे ये लड़की नहीं शेर है। 17 साल की उम्र में आबिदा सुल्तान के जीवन में चौंकाने वाला मोड़ आया, जब उनकी दादी शाहजहां बेगम ने एक लफ्ज में बड़ा फैसला सुना दिया। ये फैसला था आबिदा की शादी का। शाहजहां बेगम ने कोरवाई के नवाब सरवर अली खान से आबिदा सुल्तान की शादी तय कर दी। 17 साल की उम्र में ही आबिदा की शादी हो गई और वो कोरवाई के नवाब सरवर अली खान की बेगम बन गईं।

नहीं चली शादी

आबिदा सुल्तान और नवाब सरवर अली खान की शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। आपसी मतभेदों के चलते आबिदा नवाब का महल, नौकर-चाकर, राजसी जीवन छोड़ अपने बेटे के साथ भोपाल लौट आईं। आबिदा सुल्तान ने अपने पति का घर छोड़ दिया, राजसी ठाठ छोड़ दिया। लेकिन एक मां का फर्ज निभाती रहीं।

नवाब को नहीं हुआ बर्दाश्त

आबिदा सुल्तान का ऐसा करना नवाब सरवर अली खान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वायसराय तक गुहार लगाई कि, 'मेरा बेटा मुझे वापस दो।' हालांकि, उस समय के ब्रिटिश कानून में मां को थोड़ी मोहलत थी कि जब तक बच्चा दूध पीता हो, उसे मां से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन नवाब ने चाल चली। उसने कोरवाई में बेटे का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का एलान कर दिया। सबको न्योता भेज दिया। सब जानते थे कि ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि आबिदा से बच्चे को हमेशा के लिए छीनने की साजिश है।

पति पर तान दी रिवॉल्वर

जब ये खबर आबिदा सुल्तान तक पहुंची तब रात के एक बज रहे थे। खबर सुनते ही एक मां की तड़प ने औलाद से जुदाई के डर को पल भर में भांप गया। आबिदा के सीने में आग लगी थी और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर उठाई, गोलियां भरीं और अकेली घोड़े पर सवार होकर भोपाल से कोरवाई के लिए निकल पड़ीं। अंधेरी रात में सौ मील का सफर तय किया वो भी बिना किसी खौफ के। रात के दो बजे ही थे कि आबिदा कोरवाई के महल में घुस गईं।

तुम मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी

आबिदा सुल्तान सीधे सरवर के पास पहुंची। गोलियों से भरी हुई रिवॉल्वर निकाली और उसे सरवर के आगे फेंक दिया। सरवर मरने के खौफ से बौखला गए, तभी आबिदा ने कहा 'या तो तुम इसे उठाकर मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी। मेरे बेटे को मुझसे अलग करने का अब बस यही एक रास्ता बचा है।' आबिदा की बातों से कमरे में सन्नाटा छा गया। नवाब सरवर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि, 'माफ कर दो आबिदा…मैं कभी दावा नहीं करूंगा… मैं हार मानता हूं।'

वे मां थीं…

उस रात के बाद नवाब ने कभी मुंह नहीं खोला। बेटा हमेशा मां के पास रहा। आबिदा सुल्तान ने उस दिन सिर्फ अपने बेटे को नहीं बचाया था। उन्होंने हर उस मां की इज्जत बचाई थी जो, चुपचाप सहती है। अपने बेटे के लिए वे चुप नहीं रहीं, वे डरीं भी नहीं। वे मां थीं और जब मां चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चे को छू भी नहीं सकती।

ये भी पढ़ें

3 तलाक को कोर्ट ले जाने वाली शाहबानो का संघर्ष, 33 साल बाद न्याय अब बड़े पर्दे पर दुनिया देखेगी
Patrika Special News
Shah Bano Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 07:31 am

Hindi News / Patrika Special / ‘मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी…’, भोपाल की राजकुमारी ने पति पर तान दी थी रिवॉल्वर

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

राजस्थान का कोटा शहर कैसे बना ‘मिनी इंडिया’ ? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक…, हर साल आते हैं हजारों स्टूडेंट्स

Kota
Patrika Special News

क्या हथियाबंद नक्सलवाद के खात्मे पर अमित शाह की भविष्यवाणी होगी सच? अब तक कौन मारा गया, किसने किया सरेंडर

Naxal
Patrika Special News

80 की उम्र में भी फिट और एक्टिव: ऑलिव ऑयल, CocoaVia और डेली एक्सरसाइज… नोर्मा कमाली ने बताए लंबी उम्र के राज

Norma Kamali Fitness Routine
Patrika Special News

President related story: जब देश के प्रथम राष्ट्रपति ने 8 वर्ष के गोलू को गोद में उठाया, नए कपड़े पहनाए, फिर कहा- आज से तुम बसंत लाल हो, अब उम्र है 81 साल

President related story
अंबिकापुर

President Bhavan: छत्तीसगढ़ में है देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यहां बिताई थी रात

President Bhavan
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.