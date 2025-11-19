‘मुझे मार दो, या मैं तुम्हें मार दूंगी…’, भोपाल की राजकुमारी ने पति पर तान दी थी रिवॉल्वर

आबिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी थीं। आबिदा को बचपन से ही घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना और प्लेन उड़ाने का शौक था। लोग कहते थे ये लड़की नहीं शेर है। 17 साल की उम्र में आबिदा सुल्तान के जीवन में चौंकाने वाला मोड़ आया, जब उनकी दादी शाहजहां बेगम ने एक लफ्ज में बड़ा फैसला सुना दिया। ये फैसला था आबिदा की शादी का। शाहजहां बेगम ने कोरवाई के नवाब सरवर अली खान से आबिदा सुल्तान की शादी तय कर दी। 17 साल की उम्र में ही आबिदा की शादी हो गई और वो कोरवाई के नवाब सरवर अली खान की बेगम बन गईं।