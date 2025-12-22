22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन, पार्टी में शोक, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी श्रद्धांजलि

MP BJP- खनिज निगम के पूर्व अध्यक्ष थे राजेंद्र मोकलपुर, जमीनी नेता की थी पहचान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 22, 2025

Hemant Khandelwal paid tribute on the demise of BJP leader Rajendra Mokalpur

बीजेपी नेता राजेंद्र मोकलपुर

MP BJP- एमपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है। प्रदेश के खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, सागर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर, भोपाल में एक अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान ही सोमवार को उनका निधन हो गया। राजेंद्र सिंह मोकलपुर के देहांत की खबर से सागर में शोक छा गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के श्रम व पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी राजेंद्र सिंह मोकलपुर के देहांत पर दुख जताया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। राजेंद्र सिंह मोकलपुर की अंतिम यात्रा उनके निज निवास पथरिया जाट से निकली। हजारों लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया।

राजेंद्र सिंह मोकलपुर मूलत: कांग्रेसी थे। 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और इसमें रम गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजेंद्र सिंह मोकलपुर को खनिज विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया। वे सागर कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष भी थे।

कार्यकर्ताओं व आम लोगों से जमीनी जुड़ाव

सागर ज़िले की राजनीति में राजेंद्र सिंह मोकलपुर का अलग ही स्थान था। उन्होंने विशेष रूप से सुरखी क्षेत्र में सबसे जमीनी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। राजेंद्र सिंह मोकलपुर का कार्यकर्ताओं व आम लोगों से जमीनी जुड़ाव था। यही कारण है कि वे इलाके में काफी लोकप्रिय भी थे।

स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर का पार्थिव शरीर भोपाल से निज निवास पथरिया जाट लाया गया। यहां से दोपहर करीब ढाई बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई।

केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दुख जताया

राजेंद्र सिंह मोकलपुर के निधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दुख जताया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

सागर ज़िले की राजनीति में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह मोकलपुर के निधन की दुखद सूचना से मन विचलित है ।मेरे सहयोगी एवं मित्र को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी शोक व्यक्त किया

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर के देहांत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा-

भारतीय जनता पार्टी जिला सागर के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह जी मोकलपुर के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है।

शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में विश्रांति दें व शोकमय परिजनों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें।

ॐ शांति:।

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 05:20 pm

Published on:

22 Dec 2025 05:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन, पार्टी में शोक, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, मची खलबली

CM Mohan Yadav reaches Delhi amid speculations of appointments in corporations and boards in MP
भोपाल

देश में 68 करोड़ ई-मेल ID और पासवर्ड लीक ! तुरंत रीसेट करें ये 10 पासवर्ड

MP Cyber Police Alert
भोपाल

यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

Train Fare Increase
भोपाल

मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र, 15 औद्योगिक क्षेत्र

metropolitan region
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.