एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन, पार्टी में शोक, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी श्रद्धांजलि

MP BJP- एमपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है। प्रदेश के खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, सागर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर, भोपाल में एक अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान ही सोमवार को उनका निधन हो गया। राजेंद्र सिंह मोकलपुर के देहांत की खबर से सागर में शोक छा गया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई पार्टी नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के श्रम व पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी राजेंद्र सिंह मोकलपुर के देहांत पर दुख जताया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। राजेंद्र सिंह मोकलपुर की अंतिम यात्रा उनके निज निवास पथरिया जाट से निकली। हजारों लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया।