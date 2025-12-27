सिर्फ एक उप पंजीयक ने की तीन फेसलेस रजिस्ट्री, ग्वालियर का आंकड़ा कम रहा, आइजी ने दिए कार्रवाई के आदेश

faceless registry पंजीयन विभाग में फेसलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, लेकिन इस सेवा में उप पंजीयक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर 10 दिन पहले सभी उप पंजीयकों को नोटिस भी जारी किए गए। जब 10 दिन बाद समीक्षा की गई तो सिर्फ एक उप पंजीयक ने तीन फेसलेस दस्तावेज किए हैं। शुक्रवार को पंजीयन महानिरीक्षक ने गाइडलाइन व फेसलेस सेवा को लेकर वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में आइजी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जो उप पंजीयक फेसलेस के तहत रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वैसे हर उप पंजीयक एक दस्तावेज अनिवार्य किया गया है। यदि फेसलेस सेवा को बढ़ावा दिया जाता है तो पक्षकार को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। फेसलेस सेवा शुरू होने पर एक लाख लोगों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है।