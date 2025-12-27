एईआरओ की आइडी जनरेट, अब मतदाताओं को जाएंगे नोटिस, पक्ष रखने के लिए सात दिन का मिल सकता है समय

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रारंभिक प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। 68 हजार 540 मतदाताओं के नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हुए हैं, लेकिन इनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं। अब इन मतदाताओं का पक्ष सुनने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकार (ईआरओ) व सहायक रजिस्ट्रकरण अधिकारी (एईआरओ) की आइडी जनरेट हो गई है। इस आईडी से उन मतदाताओं के नोटिस जनरेट किए जाएंगे, जिनके नाम लिंक नहीं हुए है। मतदाता को 12 दस्तावेज एईआरओ के समक्ष पेश करना होगा। एक दिन में 50 से 60 मतदाताओं का पक्ष सुना जा सकता है। नोटिस के बाद पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय मिल सकता है और तीन बार में मतदाता उपस्थित नहीं होता है तो ईआरओ निर्णय करेंगे। 14 फरवरी तक पक्ष सुना जाएगा। यदि पक्ष नहीं रखते हैं तो अंतिम सूची में नाम कट जाएगा।