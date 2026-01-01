एमपी में पूर्व IAS अफसर की करोड़ों की संपत्ति जब्त, ईडी की बड़ी कार्रवाई

Arvind Joshi- एमपी में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के एक पूर्व IAS की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भोपाल ने दिवंगत अधिकारी अरविंद जोशी की संपत्तियों को जब्त किया है। प्रदेश के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव रहते हुए उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। बाद में अरविंद जोशी के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की थी। जांच में करीब 3 दशक की सेवा अवधि के दौरान उनकी करीब 42 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात सामने आई। इसके बाद अरविंद जोशी की करीब साढ़े आठ करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। उनकी पत्नी भी भ्रष्टाचार के केस में फंस गई थीं।