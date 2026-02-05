एमपी में आईएफएस ने दिया इस्तीफा, वरिष्ठ अफसर के पत्र से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

IFS officer- मध्यप्रदेश में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएफएस अफसर ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस संबंध में पीसीसीएफ को त्यागपत्र भेजा है। आईएफएस के इस्तीफे से प्रशासनिक हल्कों में खलबली मच गई है। हालांकि अधिकारी ने अपने पत्र में इस्तीफे देने की निजी वजह बताई है पर इसपर अटकलों का दौर शुरु हो चुका है। जबलपुर में डीएफओ योजना के पद पर पदस्थ आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दिया है। वे मध्यप्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं।