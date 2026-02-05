मेरा बच्चा लौटा दो….मां की मूक पुकार, वन विभाग ने रेस्क्यू किया तो झाड़ियों में ढूंढती रही भालू

वन विहार में शावक का इलाज चल रहा था। डॉक्टर अमित ओढ. और डॉ. विनीत पाल की निगरानी में शावक की चोटें भरने लगीं। क्वारंटाइन में वह सुरक्षित था, स्वस्थ हो रहा था, लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ इलाज की नहीं, मिलन की कहानी थी। जब वन विभाग को यह जानकारी मिली कि मादा भालू लगातार उसी जगह लौट रही है, तो फैसला तुरंत लिया गया। मंगलवार देर रात, अंधेरे और सन्नाटे के बीच, उसी कल्याणपुर बीट में शावक को वापस छोड़ा गया, ठीक वहीं, जहां उसकी मां चार दिन से इंतजार कर रही थी।